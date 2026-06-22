Qué canal tiene menos delay: dónde ver Argentina vs. Austria por TV sin que te griten antes los goles en el Mundial 2026

La Selección quiere seguir demostrando.

Argentina enfrenta a Austria por la segunda fecha del Grupo J del Mundial 2026. La selección de Lionel Scaloni busca asegurar su clasificación a los octavos de final, en un encuentro que millones de hinchas lo seguirán desde sus casas, bares y lugares de trabajo. Sin embargo,existe una preocupación que se repite cada vez más seguido: escuchar el grito de gol de los vecinos antes de verlo en la pantalla.

La diferencia entre las distintas señales de televisión y plataformas de streaming puede provocar varios segundos de retraso respecto de la transmisión en vivo. Ese fenómeno, conocido como "delay", se convirtió en uno de los temas más comentados durante la Copa del Mundo, especialmente entre quienes buscan disfrutar del partido sin spoilers involuntarios.

Por qué lugar se puede ver Argentina vs Austria con menos delay

Según una medición realizada entre las señales que transmiten el Mundial 2026 en Argentina, la opción con menor demora es DSports a través del servicio satelital tradicional de DirecTV. La señal registró apenas entre 2 y 3 segundos de retraso respecto de la referencia utilizada para el análisis, convirtiéndose en la alternativa más rápida para seguir el encuentro entre Argentina y Austria.

Detrás aparece Telefe en televisión abierta, con un delay aproximado de entre 4 y 5 segundos. La diferencia es mínima para la mayoría de los espectadores, aunque suficiente para que en algunos barrios se escuchen festejos anticipados provenientes de quienes utilizan otras formas de recepción. Y más atrás se ubican la TV Pública y TyC Sports, cuyas transmisiones presentan una demora cercana a los 6 o 7 segundos. Aunque la experiencia sigue siendo prácticamente en tiempo real, la diferencia puede hacerse evidente durante las jugadas más importantes del encuentro.

La Selección Argentina enfrenta a Austria.

En qué lugares se ve el partido con más retraso

El mayor retraso se observa en las plataformas de streaming. Servicios como DGO, Flow, Telefe Streaming y otras aplicaciones suelen acumular entre 20 y 40 segundos de demora, dependiendo de la calidad de la conexión a internet, la congestión de la red y el dispositivo utilizado para ver el partido. Por ese motivo, quienes siguen los encuentros desde el celular o una Smart TV conectada a internet son los más expuestos a enterarse de los goles por los festejos de vecinos, mensajes en grupos de WhatsApp o notificaciones en redes sociales.

Para quienes buscan la menor latencia posible en el choque entre Argentina y Austria, la recomendación es optar por DSports vía satélite. Telefe aparece como la mejor alternativa en televisión abierta, mientras que las plataformas online quedan relegadas en este aspecto. En un Mundial donde cada gol puede definir una clasificación, unos pocos segundos pueden marcar la diferencia entre vivir la emoción en directo o escucharla primero desde la ventana.