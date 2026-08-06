Cuándo terminan las clases 2026 en Provincia de Buenos Aires: así es el calendario escolar

El calendario escolar 2026 ya tiene definido su tramo final y las familias de la provincia de Buenos Aires ya pueden poner una fecha en el calendario: las clases terminarán el martes 22 de diciembre de 2026. Así lo establece el calendario oficial aprobado para las 24 jurisdicciones educativas del país.

La fecha bonaerense se ubica entre las más tardías del país. La mayoría de las jurisdicciones finalizará las clases el viernes 18 de diciembre, mientras que la Provincia de Buenos Aires extenderá el período lectivo hasta el 22. Solo La Pampa tendrá un cierre posterior, previsto para el 23 de diciembre.

Cuándo terminan las clases 2026 en Provincia de Buenos Aires

En la Provincia de Buenos Aires, el ciclo lectivo 2026 finalizará el martes 22 de diciembre. La fecha corresponde al cierre del período escolar regular establecido en el calendario educativo para la jurisdicción.

La decisión forma parte de un esquema nacional que contempla un piso de 190 días de clases efectivos. El Consejo Federal de Educación y las autoridades educativas de las 24 jurisdicciones ratificaron para 2026 el compromiso de cumplir con esa cantidad de jornadas.

El criterio federal no implica, sin embargo, que todos los alumnos del país terminen las clases el mismo día. Cada jurisdicción organiza su calendario dentro de los lineamientos acordados, por lo que las fechas de finalización presentan diferencias.

En el caso bonaerense, el calendario contempla además el receso invernal del 20 al 31 de julio, mientras que el ciclo lectivo había comenzado el 2 de marzo.

Qué provincias terminan las clases antes que Buenos Aires

La Provincia de Buenos Aires será una de las últimas jurisdicciones en cerrar el ciclo lectivo 2026. La mayor parte del país finalizará las clases cuatro días antes, el viernes 18 de diciembre.

Ese día terminarán las actividades escolares regulares en CABA, Catamarca, Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Jujuy, La Rioja, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Tierra del Fuego y Tucumán.

Clases en PBA 2026.

Formosa será la primera jurisdicción en cerrar sus aulas, el miércoles 17 de diciembre, mientras que Mendoza compartirá con Buenos Aires el martes 22 como fecha de finalización.

La última en terminar será La Pampa, que tiene previsto el cierre del ciclo lectivo para el miércoles 23 de diciembre. De esta manera, el calendario nacional concentra la mayoría de los cierres en la tercera semana de diciembre, aunque con un margen de varios días entre las distintas jurisdicciones.

Cuándo empiezan las vacaciones de verano 2026-2027

Para los estudiantes bonaerenses, el cierre de las clases ordinarias del martes 22 de diciembre dará paso al receso de verano. En términos generales, las vacaciones empezarán una vez concluido el período lectivo establecido para la jurisdicción.

Pero hay una diferencia importante entre el último día de clases y el fin de toda actividad educativa. Los alumnos que necesiten intensificar saberes, recibir acompañamiento pedagógico o rendir materias pendientes pueden tener que concurrir a instancias posteriores, de acuerdo con su situación académica y las disposiciones de cada establecimiento.

Por eso, para las familias que estén organizando viajes o actividades de fin de año, la fecha clave del calendario general es el 22 de diciembre, aunque conviene consultar con cada escuela si existen instancias de recuperación o evaluación posteriores.