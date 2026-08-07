Dónde comer la mejor pizza y cerveza en Buenos Aires por el Día de la Cerveza: 4 lugares que son un éxito

Cada 7 de agosto se celebra el Día Internacional de la Cerveza y, al caer viernes, es la excusa perfecta para empezar el fin de semana con una salida. En medio de la amplia oferta gastronómica de Buenos Aires, hay cuatro lugares que se destacan por ofrecer las mejores pizzas para disfrutar del maridaje perfecto con una buena birra.

Día Internacional de la Cerveza: los mejores sitios para ir a tomar algo en Buenos Aires

Con sabores únicos, pizzas XXL y hasta promociones para aprovechar, hay varios sitios que se presentan como los mejores lugares para salir este viernes y celebrar este día con el ya clásico dúo pizza-cerveza en su mejor versión. Los más recomendados son:

1. La Casa Blanca de Habana

En el marco del Día Internacional de la Cerveza, La Casa Blanca de Habana ofrece una selección que se complementa con recomendaciones de maridaje pensadas para realzar el carácter de cada una de las variedades disponibles de esta pizzería de Villa Pueyrredón. La Andes Rubia, de perfil fresco y equilibrado, acompaña muy bien las variedades clásicas, como la de jamón y morrones o la tradicional de mozzarella.

Para quienes prefieren sabores más intensos, la Andes Negra es una excelente opción junto a pizzas como la cuatro quesos, la provolone o la de pepperoni, ya que sus notas tostadas armonizan con quesos y embutidos de mayor personalidad. En cambio, cervezas más ligeras, como Corona o Michelob Ultra, encuentran afinidad con preparaciones frescas como la margarita o la napolitana con tomate fresco, mientras que la cerveza tirada, gracias a su cremosidad y frescura, es la compañera ideal de especialidades con jamón crudo o mortadela.

Dirección: Nazca 4301, Villa Pueyrredón.

2. Felice

La pizzería de Sebastián “Coco” Carreño en Las Cañitas celebra el Día Internacional de la Cerveza con una promoción especial: por cada pizza individual, la segunda cerveza Michelob es sin cargo. La propuesta reúne una pizza elaborada con una receta propia, desarrollada por el chef tras su formación en Nápoles, con una masa de fermentación y maduración controladas durante 24 horas, base crocante y cornicione alveolado.

Entre las opciones se destaca la Prosciutto, preparada con jamón de Parma, rúcula, mozzarella Fior di Latte y tomate italiano de Campania. El maridaje se completa con Michelob, una cerveza estilo pale lager, de perfil liviano y fresco, que acompaña especialmente las pizzas con fiambres, vegetales y quesos sin opacar sus sabores. Además de su carta de pizzas, el restaurante ofrece fainás, panuozzos, pastas, empanadas y postres italianos. La cocina abierta y el salón, inspirado en las trattorias italianas con referencias a la tradición porteña, completan una propuesta pensada para disfrutar de una de las combinaciones más tradicionales de la gastronomía.

Dirección: Arce 305, Las Cañitas.

3. Hell's Pizza

La carta de cervezas en Hell's Pizza está pensada para acompañar el estilo de sus icónicas pizzas XXL de inspiración neoyorquina. La Lager, de perfil limpio, ligero y con bajo amargor, funciona como un excelente limpiador de paladar y se recomienda junto a variedades como la Lincoln, la Giuliani o la clásica fugazzeta. Para quienes buscan sabores más intensos, la IPA, con su carácter aromático y lupulado, encuentra un gran equilibrio con pizzas de perfil picante, como la Hell's o la Pepperoni.

En tanto, la Stout, de cuerpo robusto y notas tostadas, armoniza especialmente con las especialidades de pollo, como la Chick Norris —con pollo, salsa barbacoa y cheddar— o la Buffalo Chicken, que suma salsa ranch y ciboulette, como también las empanadas pulled pork. Se trata de una propuesta que demuestra que elegir la cerveza adecuada puede potenciar cada porción.

Dirección: Humboldt 1654, Palermo; Asunción 4187, Villa Devoto. Otras sucursales en CABA, AMBA e interior del país.

4. Eléctrica Pizza

En el marco del Día Internacional de la Cerveza, una de las paradas recomendadas para disfrutar del clásico maridaje es Eléctrica Pizza, en Palermo Hollywood. Su carta reúne etiquetas nacionales, importadas y artesanales, lo que permite encontrar una opción para cada estilo de pizza. Una Blonde o una Golden resaltan el equilibrio de la Margarita Vegana o la Nolita, con burrata, pesto y hot honey, una IPA, como la Tripping IPA de Baba Cerveza, aporta el contrapunto ideal para la intensidad de la Canchera con anchoas.

Al mismo tiempo, una Red Ale acompaña muy bien la Magic Mushroom, con hongos, aceite de trufa y quesos. Con masa madre, harina orgánica y una programación cultural que incluye piano bar y música en vivo, el espacio invita a celebrar la fecha con una de las duplas más icónicas de la gastronomía.