Copa Mundial de la FIFA 2026: El "Tartan Army" escocés, marcha hacia el estadio de béisbol Fenway Park de Boston

Los aficionados escoceses han dejado una huella inolvidable en los Boston Red Sox y en la ciudad ‌tras la visita de la "Tartan ‌Army" al Fenway Park, aseguró el equipo de béisbol de las Grandes Ligas en una carta dirigida a la Federación Escocesa de Fútbol.

Miles de seguidores de Escocia que se encontraban en Boston para el Mundial se tomaron un respiro del fútbol el 14 de junio para desfilar hasta el estadio de los ​Red Sox y celebrar ⁠con los aficionados al béisbol del equipo.

La "Tartan Army", formada por ‌aficionados que habían viajado hasta allí, desfiló por ⁠la ciudad al son de más ⁠de una docena de gaiteros hasta llegar al Fenway Park, un día después de ver a su selección ganar su primer partido en ⁠un Mundial desde 1990, con una victoria por 1-0 ​sobre Haití.

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Los aficionados escoceses deleitaron a los ‌seguidores de los Red Sox, tanto ‌fuera como dentro del estadio -donde los Red Sox recibían a ⁠los Texas Rangers-, con interpretaciones a pleno pulmón de canciones como "Flower of Scotland", utilizada como himno por la selección nacional. A continuación, se abalanzaron hacia las gradas para ver el partido ​de béisbol.

"Lo ‌que ocurrió en el Fenway Park el 14 de junio fue algo que ninguno de nosotros olvidará jamás. Sabíamos que la Tartan Army iba a venir. Pero no comprendimos del todo lo que eso significaba hasta que ⁠lo vimos", dijo el presidente de los Boston Red Sox, Sam Kennedy, en una carta dirigida a la Federación Escocesa de Fútbol (FA).

"Cientos de aficionados escoceses se reunieron a los pies de la estatua de Robert Burns en Back Bay y marcharon hasta Lansdowne Street al son de las gaitas. Los kilts y las banderas escocesas llenaron nuestro ‌estadio de un espíritu que no tiene equivalente en el deporte estadounidense", señaló. "La Tartan Army trató nuestro estadio como si fuera el suyo, y eso nos ha hecho mejores".

Los aficionados escoceses han sido una de las historias más alegres del Mundial hasta la fecha, ‌tomando por asalto bares, pubs y restaurantes, así como parques públicos de Boston, e incluso agotando las existencias de cerveza mientras las celebraciones se ‌prolongaban durante días, ⁠ya que el equipo disputó sus dos primeros partidos de la fase de grupos en la ciudad.

Escocia ​disputará su último partido de la fase de grupos frente a Brasil el miércoles en Miami en búsqueda de una plaza en la siguiente ronda.

Con información de Reuters