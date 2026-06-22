Santa Cruz paralizada: ATE recrudece las medidas contra el ajuste de Vidal y realiza un paro de 120 horas

El conflicto salarial en la provincia de Santa Cruz se recrudece tras la decisión de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) local de realizar un paro general de 120 horas. La medida se dio a conocer luego del rechazo a las propuestas salariales realizadas por el gobierno de Claudio Vidal en las paritarias.

El viernes pasado, la gestión de Vidal realizó una oferta salarial a los estatales de la administración central y también para los trabajadores de la salud. La propuesta en ambos casos alcanza un acumulado del 17,3% con los haberes del mes de noviembre a percibir los primeros días de diciembre: julio 10%, septiembre 3%, octubre 0,5% y noviembre 3%.

El secretario general, Carlos Garzón, indicó que es necesario "recuperar en la primera cuota lo perdido durante el primer semestre como piso para la discusión". Y apuntó: "El 10% en julio llega tarde, no contempla el aguinaldo ni mucho menos la inflación del primer semestre”.

Además, afirmó: "Estamos dispuestos a discutir todas las horas y días que sean necesarios para arribar a un acuerdo y que la gente tenga plata rápidamente en el bolsillo, pero con esta propuesta se cobraría recién en agosto”. Desde el sindicato señalaron que la oferta presentada por el Ejecutivo provincial no cumplió con las expectativas planteadas por los trabajadores y resolvieron avanzar con un nuevo paro durante toda la semana.

Por su parte, la secretaria Adjunta de ATE, Sandra Sutherland, manifestó la indignación del gremio ante la propuesta. En diálogo con Tiempo FM 97.5, Sutherland consideró que la paritaria central generó un fuerte rechazo. Asimismo, enfatizó: "Este porcentaje ni siquiera alcanza a llegar al índice de inflación este que se que dio el INDEC para este mes que es el 14,7". La principal demanda de ATE es que el aumento sea retroactivo a junio y que impacte en el aguinaldo, ya que los trabajadores llevan seis meses sin aumento salarial, lo que provocó una significativa pérdida del poder adquisitivo.

La referente sindical aseguró que la situación económica de los trabajadores estatales “es alarmante”. A su vez, afirmó: "No llegamos ni ahí a alcanzar la expectativa de ganar al menos lo que cuesta vivir". El gremio sostiene que el aguinaldo es fundamental para hacer frente a deudas, y la falta de consideración hacia los trabajadores del estado es evidente.

Conflicto policial en Santa Cruz: buscan interpelar al ministro de Seguridad por la crisis

Los diputados de Unión por la Patria (UxP) y Santa Cruz Somos Todos presentaron un pedido para interpelar al ministro de Seguridad provincial, Pedro Prodromos, para el próximo martes 23 de junio en la Cámara de Diputados y abordar el extenso conflicto con las fuerzas de seguridad que reclaman mejoras salariales.

Los legisladores de la oposición pidieron la convocatoria de una sesión extraordinaria para que tanto Prodromos como los jefes de la Policía y el Servicio Penitenciario Provincial informen sobre la situación actual y cómo impacta en la seguridad pública.

El pedido se da en medio la escalada en el conflicto salarial, con marchas en Río Gallegos y diversas localidades de Santa Cruz para mejorar los ingresos. Hace algunos días, referentes del sector anunciaron el rechazo unánime a la propuesta salarial del Consejo del Salario propuesta por el gobernador Vidal.

Durante la negociación, el Poder Ejecutivo provincial presentó dos propuestas de recomposición salarial. La primera establecía un incremento del valor punto para junio a $2.282,80, junto con aumentos en suplementos operativos y la creación de un “Adicional Compensador Transitorio” no remunerativo que alcanzaba hasta $740.000 en los grados iniciales.

La segunda alternativa elevaba el valor punto a $2.355,44 e incorporaba una actualización mensual atada al Índice de Precios al Consumidor (IPC) de la Patagonia hasta diciembre, con revisión en octubre. Sin embargo, reducía los montos adicionales respecto de la primera oferta.

La respuesta de los representantes policiales fue categórica: ambas fueron consideradas insuficientes frente al contexto económico actual. La Asociación Civil Policial remarcaron que los valores ofrecidos están lejos del pedido original, que ubica el valor punto en $4.400 para cubrir necesidades básicas como alimentación, alquiler y servicios.