Crisis policial en Santa Cruz: rechazan la oferta de Claudio Vidal y se recrudece el conflicto en Río Gallegos

Pese a una semana de acampe por parte de la Policía de Santa Cruz y servicio penitenciario que logró torcerle el brazo a Claudio Vidal, referentes del espacio anunciaron el rechazo unánime a la propuesta salarial del Consejo del Salario propuesta por el gobernador de Santa Cruz lo que derivó en una movilización en Río Gallegos.

La concentración comenzó a las 20hs en la carpa policial en la que estuvo presente los uniformados y autoconvocados bajo la consigna "Unidos, firmes y en apoyo mutuo". Pero el conflicto no se limitó al plano salarial. Los representantes del sector también cuestionaron la validez de la mesa paritaria frente a la ausencia del ministro de Seguridad, Pedro Luxen. Según plantearon, su participación es clave por ser la máxima autoridad del área, lo que sumó tensión al cierre de la reunión y profundizó el malestar entre las partes que cuestionaron las validez de las ofertas.

Más allá del rechazo, funcionarios de gobierno pidieron a los efectivos retomar sus funciones y evitar la continuidad de medidas de fuerza. Por su parte, el jefe de la Policía de Santa Cruz, Diego Martín Agüero, también llamó a la reflexión del personal, mientras el Gobierno solicitó un cuarto intermedio. Las negociaciones se reanudarán el martes 23 de junio a las 10:00 de la mañana, en un intento por encauzar un conflicto que continúa sin solución.

Propuesta insuficiente

Durante la negociación, el Poder Ejecutivo provincial presentó dos propuestas de recomposición salarial. La primera establecía un incremento del valor punto para junio a $2.282,80, junto con aumentos en suplementos operativos y la creación de un “Adicional Compensador Transitorio” no remunerativo que alcanzaba hasta $740.000 en los grados iniciales.

La segunda alternativa elevaba el valor punto a $2.355,44 e incorporaba una actualización mensual atada al Índice de Precios al Consumidor (IPC) de la Patagonia hasta diciembre, con revisión en octubre. Sin embargo, reducía los montos adicionales respecto de la primera oferta.

La respuesta de los representantes policiales fue categórica: ambas fueron consideradas insuficientes frente al contexto económico actual. La Asociación Civil Policial remarcaron que los valores ofrecidos están lejos del pedido original, que ubica el valor punto en $4.400 para cubrir necesidades básicas como alimentación, alquiler y servicios.

Por su parte, la Mesa de Unidad Policial y Penitenciaria (M.U.P.P.) insistió en un piso salarial de $2.200.000 para el cargo de agente, marcando una fuerte distancia con la propuesta oficial.

El encuentro estuvo encabezado por el secretario de Estado de Trabajo, Javier Aravena, junto a jefaturas policiales y penitenciarias. Por el lado de las fuerzas participaron la Asociación Civil Policial, referentes de retirados y la Mesa de Unidad Policial y Penitenciaria.

Cronología de un conflicto que escaló durante junio

El conflicto salarial de la Policía y el Servicio Penitenciario de Santa Cruz comenzó su pico de mayor tensión se registró el 27 de mayo, cuando policías autoconvocados y personal penitenciario instalaron un acampe frente a la Casa de Gobierno en Río Gallegos para exigir la apertura de una mesa salarial.

A partir de allí, el conflicto se extendió con rapidez. El 3 y 4 de junio se sumaron autoacuartelamientos, retención de servicios y nuevos acampes en distintos puntos de la provincia, incluyendo la Jefatura de Policía, lo que amplió la protesta a nivel provincial.

El 10 de junio, el Consejo del Salario mantuvo su primera gran reunión formal, pero no hubo acuerdo y las negociaciones pasaron a cuarto intermedio tras una propuesta oficial considerada insuficiente.

Finalmente, el 17 de junio, una nueva reunión terminó con el rechazo de dos ofertas salariales del Gobierno y derivó en la convocatoria a nuevas movilizaciones, mientras el diálogo volvió a entrar en pausa hasta el 23 de junio.