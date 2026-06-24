Ver México vs. República Checa en vivo por Fútbol Libre o Xuper TV el Mundial 2026 es ilegal: por dónde hacerlo de manera legal

México enfrenta a República Checa.

México y República Checa cerrarán su participación en la fase de grupos del Mundial 2026 cuando se enfrenten este miércoles a las 22 horas por la tercera fecha del Grupo A. El encuentro, que se disputará en el Estadio Ciudad de México, encuentra a ambas selecciones en situaciones muy diferentes: mientras el conjunto local ya aseguró su clasificación a los dieciseisavos de final y el primer puesto de la zona, los europeos llegan obligados a sumar para mantener vivas sus posibilidades de avanzar.

El partido aparece como una prueba con objetivos opuestos. Para el equipo dirigido por Javier Aguirre representa la oportunidad de cerrar una fase de grupos perfecta y reforzar su candidatura en el torneo. Para los checos, en cambio, es una auténtica final, ya que necesitan un resultado positivo y dependen además de lo que ocurra en el otro encuentro del grupo entre Corea del Sur y Sudáfrica.

Por dónde ver México contra República Checa

Ver partidos por Fútbol Libre o Xuper TV es ilegal, por lo que la forma correcta de hacerlo es a través de los canales oficiales.

El encuentro entre México y República Checa de este miércoles a las 22 horas será transmitido por DSports, Flow y Paramount +.

Cómo llegan México y República Checa

México llega con puntaje ideal después de dos actuaciones sólidas. En el debut derrotó 2-0 a Sudáfrica y posteriormente superó 1-0 a Corea del Sur, resultados que le permitieron alcanzar los seis puntos y asegurarse anticipadamente el liderazgo del Grupo A. Además, el conjunto azteca no recibió goles en sus dos primeras presentaciones. Esto le permite afrontar el compromiso con tranquilidad, aunque también con el incentivo de alcanzar una marca inédita para el país: completar una fase de grupos mundialista con tres victorias consecutivas. El buen momento futbolístico y el respaldo de su público convierten al anfitrión en uno de los equipos más confiables del certamen en esta primera etapa.

México viene de dos triunfos al hilo.

República Checa, por su parte, llega con la necesidad de ganar. El equipo dirigido por Miroslav Koubek debutó con una derrota por 2-1 frente a Corea del Sur y luego igualó 1-1 con Sudáfrica. Con apenas un punto en dos encuentros, ocupa el tercer lugar de la zona y está obligado a sumar para aspirar a la clasificación. Algo que mostró en estos partidos es falta de generación de juego, algo que tiene que mejorar si quiere tener chances de pasar.

Antecedentes entre ambos equipos

La historia entre ambas selecciones registra pocos enfrentamientos. El primero ocurrió en el año 2000, cuando República Checa se impuso 2-1 en Hong Kong. Meses después, México logró revancha al ganar 1-0 en Estados Unidos con un gol de Jared Borgetti. En los Mundiales, el antecedente remite a Chile 1962, cuando México derrotó 3-1 a Checoslovaquia, país que posteriormente dio origen a la actual República Checa. Aquel triunfo sigue siendo el único duelo mundialista entre ambos, por lo que el choque de este miércoles tendrá un valor histórico especial dentro de la rivalidad.