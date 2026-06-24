Bosnia y Herzegovina acaba con sueño de Qatar y prácticamente asegura plaza en fase eliminatoria Mundial

Copa Mundial de la FIFA 2026 - Grupo B - Bosnia y Herzegovina vs. Qatar

Bosnia y Herzegovina mantuvo vivas sus esperanzas de mantenerse en el Mundial gracias a un gol espectacular del joven Kerim Alajbegovic, que ‌impulsó a su equipo hacia ‌una reñida victoria 3-1 sobre Qatar el miércoles y le aseguró el tercer puesto del Grupo B, eliminando así a su rival.

Alajbegovic, de 18 años, abrió el marcador en el minuto 29, regateando a dos defensas y sacando un disparo imparable que superó a Mahmoud Abunada desde el borde del área, lo que enloqueció a los miles de aficionados bosnios presentes en el estadio.

Bosnia ​y Herzegovina volvió a ⁠marcar cinco minutos más tarde, cuando un centro del capitán Edin Dzeko, ‌en su partido número 150 con la selección, rebotó en un ⁠defensa y se coló en la portería.

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La ⁠selección europea dominaba claramente el partido y Dzeko estrelló un balón en un poste antes de que Hassan Al-Haydos recortara distancias y diera esperanzas a Qatar tres ⁠minutos antes del descanso.

Qatar se volcó en busca del empate, pero nunca ​llegó a crear verdadero peligro hasta que el suplente ‌bosnio Ermin Mahmic marcó a 10 ‌minutos del final para asegurar la victoria que sitúa a su equipo ⁠con cuatro puntos y en una buena posición para clasificarse como uno de los ocho mejores terceros de grupo.

Los qataríes terminaron últimos, aunque sumaron su primer punto en un Mundial en su segunda participación en el torneo, tras ​haber quedado también ‌eliminados en la fase de grupos de la fase final de 2022, que organizaron.

Bosnia y Herzegovina comenzó con determinación y presionó alto desde el principio, obligando a Abunada a realizar dos paradas en los tres primeros minutos, pero tuvo que agradecer la intervención in ⁠extremis de Ivan Sunjic para impedir el gol de Akram Afif cuando Qatar amenazaba al contraataque.

A continuación, ambos equipos se enzarzaron en un cauteloso duelo táctico bajo unas temperaturas inusualmente altas para esta época del año, hasta que la pausa para hidratarse en la primera parte reavivó el partido.

Alajbegovic abrió el marcador con una jugada individual brillante antes de que Dzeko provocara un autogol rival. El delantero de 40 ‌años pudo haber puesto el 3-0 poco después, al estrellar un tiro en el palo mientras Qatar se tambaleaba y luchaba por mantenerse en el partido.

Pero el capitán de Qatar, Al-Haydos, empujó el balón a la red justo antes del descanso, mientras que Pedro Miguel estrelló un disparo en el poste en el tiempo ‌añadido, en un intento por empatar antes del descanso.

La segunda parte fue tensa, ya que Bosnia se replegó mientras Qatar ejercía presión, pero no logró crear ocasiones, a pesar ‌de la entrada ⁠de su máximo goleador histórico, Almoez Ali.

Mahmic sentenció entonces el partido, aprovechando un balón suelto en el área y batiendo a ​Abunada para confirmar la victoria y sellar una campaña que podría llevar a Bosnia a chocar en los dieciseisavos de final frente Estados Unidos el 1 de julio.

Con información de Reuters