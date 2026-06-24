Agujeros negros supermasivos: darán un show inmersivo en el Planetario con simulaciones del universo e imágenes de última generación.

El Planetario Galileo Galilei presenta "Agujeros negros supermasivos", un espectáculo inmersivo que invita a explorar algunos de los fenómenos más extremos y enigmáticos del universo a través de una experiencia visual y sonora de alto impacto. Se trata de una experiencia que combina ciencia, tecnología y narración accesible para acercar conceptos complejos de la astrofísica al público general.

El espectáculo se centra en los agujeros negros supermasivos y su rol en la formación y evolución de las galaxias. A lo largo de la experiencia, se explican aspectos clave como qué son estos objetos cósmicos, cómo influyen en su entorno y por qué resultan fundamentales para comprender la estructura del universo.

La propuesta incluye simulaciones avanzadas del universo profundo e imágenes científicas de última generación, desarrolladas a partir del trabajo conjunto entre especialistas en ciencia, tecnología y divulgación. El objetivo es transformar información astronómica compleja en una experiencia clara, visualmente impactante y accesible para todo tipo de público.

Darán en el Planetario Galileo Galilei un show inmersivo sobre agujeros negros.

En este sentido, el espectáculo fue elaborado por científicos de prestigio internacional junto a equipos especializados en producción tecnológica y educativa. Y es que la experiencia está pensada para público general interesado en la astronomía y la exploración del universo, con un enfoque que busca despertar la curiosidad y acercar la ciencia de manera entretenida.

Es por eso que, se trata de una propuesta que busca no solo informar, sino también invitar a reflexionar sobre los límites del conocimiento humano y los enigmas que todavía esconde el cosmos.

Cómo conseguir las entradas y quiénes pueden asistir

El espectáculo es ATP (apto para todo público). Sin embargo, los menores de 12 años deben ingresar acompañados por un adulto. Las funciones se realizarán en distintos días y horarios, con varias presentaciones entre el 24 y el 28 de junio, incluyendo funciones diurnas y nocturnas.

Por otro lado, las entradas tienen un valor de $6000 para residentes y $12000 para turistas. Se puede conseguir a través de la página del Planetario Galileo Galilei. Una vez adquiridas, se reciben por correo. Con el QR es suficiente para acceder al evento.

De esta manera, grandes y chicos van a poder disfrutar de una experiencia única. Conocer los grandes enigmas del universo es fundamental para comprender lo que nos rodea y a nosotros mismos como humanidad.