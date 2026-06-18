Ver el Congreso por dentro gratis: cómo inscribirse a la visita especial por sus 120 años.

En el marco de los 120 años del Congreso de la Nación, se podrá disfrutar de una visita guiada especial. Si bien el palacio está abierto al público todos los días, quienes lo pueden recorrer con inscripción previa, en esta oportunidad se realizará "Pátinas del tiempo: el Congreso a través de sus metales", una visita especial para descubrir cómo se conservan y restauran los metales que forman parte de su arquitectura.

La visita será guiada por las restauradoras Mariel Llanes y Carola Egger, quienes le explicarán al público cómo es el trabajo de conservación de herrajes, luminarias, columnas, esculturas, ventanas y otros detalles que forman parte del palacio nacional.

Quienes deseen participar lo pueden hacer de manera gratuita, pero con inscripción previa. El formulario estará disponible el 19 de junio a las 11 h. a través de https://www.senado.gob.ar/Recorridos. Es obligatorio para asistir completarlo, dado que los cupos son limitados.

Harán una visita guiada especial por los 120 años del Congreso de la Nación. Foto: UBA

De esta manera, tanto ciudadanos como extranjeros van a poder ver desde adentro uno de los edificios más importantes del país, y desde un lugar especial que es el de la conservación y restauración de su patrimonio. Se trata de una ocasión única, dado que si bien todos los días se ofrecen visitas guiadas al palacio, este encuentro tendrá un enfoque diferente al habitual.

Visitas guiadas al Congreso de la Nación

Más allá de la visita especial que se dará por los 120 años del Congreso de la Nación, el mismo se puede recorrer de lunes a viernes. El recorrido es gratuito, con inscripción previa, y tiene una duración aproximada de entre 60 y 90 minutos.

Se puede hacer tanto en inglés como en español. Los horarios son 11, 13, 15 y 17 h para las visitas en español, y 13 y 15 h en inglés. A tener en cuenta, se deberá concurrir con DNI o pasaporte 10 minutos antes del turno reservado.

Asimismo, las visitas pueden suspenderse o alterar su recorrido de acuerdo a la actividad parlamentaria, en este sentido, es importante revisar la casilla de correo antes de asistir. Por último, los menores de 18 años tienen que asistir acompañados de un adulto y ambos deberán contar con las inscripciones correspondientes.