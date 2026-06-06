Un museo de Buenos Aires mostrará por primera vez dónde guarda las obras que no están exhibidas.

El Museo de Arte Español Enrique Larreta realizará una visita especial a su reserva técnica, el espacio donde se resguardan y conservan las obras que no se encuentran exhibidas en las salas. La actividad se llevará a cabo el miércoles 17 de junio desde las 14 y permitirá conocer uno de los sectores menos visibles del funcionamiento cotidiano del museo.

Durante el recorrido, los visitantes podrán acceder al depósito donde se almacenan las piezas que forman parte de la colección y conocer de cerca cómo se desarrollan las tareas de conservación y preservación del patrimonio. Se trata de una oportunidad poco habitual, ya que estos espacios suelen permanecer cerrados al público.

Cómo será la visita a la reserva técnica del Museo Larreta

A lo largo del recorrido se explicarán los criterios, procedimientos y tareas que permiten garantizar la conservación de las piezas a través del tiempo. Además, quienes participen podrán conocer cómo se almacenan las obras y qué medidas se toman para protegerlas de posibles deterioros.

El Museo de Arte Español Enrique Larreta realizará una visita especial a su reserva técnica.

La actividad estará a cargo de Claudia Hachmann, responsable del equipo de Conservación del Museo Larreta, quien brindará una introducción a las técnicas y procesos utilizados para preservar el patrimonio artístico de la institución.

La reserva técnica es el lugar donde se conservan las obras que no forman parte de las exposiciones permanentes o temporarias. Allí se desarrollan tareas vinculadas al almacenamiento, control y preservación de las piezas que integran el patrimonio del museo.Por este motivo, la visita permitirá conocer una dimensión del trabajo museístico que normalmente permanece fuera de la vista de los visitantes y comprender qué sucede con las obras cuando no están exhibidas en las salas.

Cuándo es la actividad y cómo participar

La visita especial a la reserva técnica del Museo de Arte Español Enrique Larreta se realizará el miércoles 17 de junio a las 14. La actividad es gratuita y está incluida con la entrada al museo. No requiere inscripción previa y el ingreso será por orden de llegada hasta completar la capacidad disponible.

El museo está ubicado en Juramento 2291, en el barrio de Belgrano. Desde la página del Gobierno de la Ciudad informaron que los cupos son limitados, por lo que se recomienda llegar con tiempo para asegurar el ingreso a la actividad.