Espert fue citado a indagatoria en la causa por presunto lavado de dinero

El ex diputado José Luis Espert fue citado a indagatoria para la semana próxima por el juez federal Lino Mirabelli, en el marco de la causa que lo investiga por presunto lavado de dinero, confirmaron fuentes judiciales a El Destape. La citación se produjo luego del pedido que realizó días atrás el fiscal federal Fernando Domínguez.

Espert declarará el próximo martes, mientras que su contador, Mariano Cosentino, tendrá la audiencia el miércoles primero de julio. En esta causa, se investigan los nexos financieros entre el ex diputado libertario y el empresario aeronáutico Federico "Fred" Machado, quien fue extraditado y condenado en Estados Unidos por fraude y lavado de activos vinculados al narcotráfico.

El punto de partida para esta investigación, de acuerdo a lo que considera la Fiscalía, se centra en un depósito de 200.000 dólares que recibió Espert por parte de Machado. Sin embargo, el ex legislador aseguró que se debía a un contrato de asesoría minera en Guatemala.

Posteriormente, la Justicia consideró que el documento presentado era falso y que se pretendió utilizar para blanquear dinero obtenido de manera ilegítima, ya que Espert nunca viajó a dicho país y que las minas a las que se refería no estaban operativas. En la misma línea, la fiscalía sostiene que el exdiputado habría usado esos fondos presuntamente ilícitos para comprar autos de alta gama e integrar pagos en un fideicomiso inmobiliario.

La culpabilidad de Fred Machado

Hace algunas semanas, Machado, extraditado en Estados Unidos desde noviembre de 2025, alcanzó un acuerdo con la Fiscalía para declararse culpable tanto en el delito de lavado de dinero como en el de fraude fiscal, a cambio de quedar desvinculado, al mismo tiempo, de los cargos por narcotráfico.

En el "plea guilty" que Fred Machado acordó con la fiscalía de Texas, reconoce haber movido dinero "hacia o través de un lugar fuera de los Estados Unidos" con conocimiento que esos fondos provenían de una actividad ilegal" ("unlawful activity" en el documento) y el objetivo de ocultar la "naturaleza, fuente u ubicación de esos fondos".