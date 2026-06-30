Calendario de pagos de ANSES para jubilados y pensionados de ANSES en julio 2026: fechas de cobro, según el DNI

Cuánto cobro ANSES con aumento

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó el calendario de pagos de julio de 2026 para jubilados, pensionados y beneficiarios de Pensiones No Contributivas (PNC). Como ocurre cada mes, las acreditaciones se realizarán de manera escalonada de acuerdo con la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI).

El cronograma comenzará el 8 de julio e incluirá el pago de los haberes con el aumento correspondiente al séptimo mes del año, determinado por la fórmula de movilidad previsional vigente.

Calendario de pagos ANSES por DNI

Calendario de pagos de ANSES para jubilados que cobran la mínima

Los jubilados y pensionados que perciben hasta un haber mínimo cobrarán entre el 8 y el 22 de julio, según el siguiente cronograma:

DNI terminado en 0: 8 de julio.

8 de julio. DNI terminado en 1: 10 de julio.

10 de julio. DNI terminado en 2: 13 de julio.

13 de julio. DNI terminado en 3: 14 de julio.

14 de julio. DNI terminado en 4: 15 de julio.

15 de julio. DNI terminado en 5: 16 de julio.

16 de julio. DNI terminado en 6: 17 de julio.

17 de julio. DNI terminado en 7: 20 de julio.

20 de julio. DNI terminado en 8: 21 de julio.

21 de julio. DNI terminado en 9: 22 de julio.

Cuándo cobran los jubilados que superan el haber mínimo

Para quienes perciben haberes superiores a la jubilación mínima, ANSES estableció el siguiente calendario:

DNI terminados en 0 y 1: 23 de julio.

23 de julio. DNI terminados en 2 y 3: 24 de julio.

24 de julio. DNI terminados en 4 y 5: 27 de julio.

27 de julio. DNI terminados en 6 y 7: 28 de julio.

28 de julio. DNI terminados en 8 y 9: 29 de julio.

Jubilados ANSES: cuánto se cobra en julio

Fechas de cobro de las Pensiones No Contributivas (PNC)

Los titulares de Pensiones No Contributivas serán los primeros en cobrar durante julio. El cronograma quedó definido de la siguiente manera:

DNI terminados en 0 y 1: 8 de julio.

8 de julio. DNI terminados en 2 y 3: 10 de julio.

10 de julio. DNI terminados en 4 y 5: 13 de julio.

13 de julio. DNI terminados en 6 y 7: 14 de julio.

14 de julio. DNI terminados en 8 y 9: 15 de julio.

Aumento para jubilados y pensionados en julio

Además del calendario de pagos, los beneficiarios percibirán un nuevo incremento en sus haberes correspondiente a la actualización por movilidad previsional.

La suba alcanza a:

Jubilaciones.

Pensiones.

Pensiones No Contributivas (PNC).

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).

Con este esquema, ANSES completará el pago de todas las prestaciones previsionales antes de finalizar julio. Los beneficiarios podrán consultar la fecha exacta de acreditación a través de Mi ANSES o del calendario oficial publicado por el organismo.