Campaña contra pérdidas de tiempo durante el Mundial ha sido un éxito rotundo, dice Collina

El ex árbitro Pierluigi Collina durante el entrenamiento

​Las nuevas normas de la FIFA contra la pérdida de tiempo en el Mundial han tenido un éxito abrumador, dijo el martes el jefe del arbitraje, ‌Pierluigi Collina.

El italiano señaló que los ‌cambios en las reglas del juego, que incluyen un límite de cinco segundos para los saques de puerta y los saques de banda, así como una estricta norma de 10 segundos para que los jugadores sustituidos abandonen el terreno de juego, han transformado el ritmo de los partidos.

"Todas estas medidas han sido muy eficaces y se han considerado unánimemente como innovaciones muy positivas", dijo Collina en un comunicado, en el que reveló que ​solo un jugador sustituido no ⁠cumplió el plazo de 10 segundos en los 72 partidos de la fase ‌de grupos.

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Collina señaló que se ha visto a los jugadores sustituidos correr ⁠hacia la línea de banda para abandonar el ⁠terreno de juego lo antes posible, incluso si su equipo iba ganando.

Si el jugador sustituido no abandona el terreno de juego en un plazo de 10 segundos, el suplente solo ⁠podrá entrar en la primera interrupción que se produzca una vez transcurrido un ​minuto desde la reanudación del juego.

REGLA DE LOS CINCO SEGUNDOS

Por ‌otra parte, la regla de los cinco ‌segundos se infringió en un total de 15 ocasiones: cuatro veces cuando los ⁠saques de puerta dieron lugar a que se concedieran saques de esquina a los rivales y 11 veces en saques de banda en los que se invirtió la posesión.

Collina añadió que las nuevas reglas, según las cuales los jugadores lesionados que requieran asistencia médica ​deben abandonar el ‌terreno durante un minuto tras la reanudación del juego, han dado lugar a un menor número de exageraciones o simulaciones.

"El número ha disminuido drásticamente y ha habido muy pocos casos en los que se haya solicitado la intervención del personal médico", dijo. "Además, el comportamiento general ha sido muy bueno hasta ⁠ahora, con dos amonestaciones a jugadores por protestar una decisión arbitral y dos a entrenadores".

"Seis de las 10 tarjetas rojas mostradas hasta ahora fueron por impedir una ocasión clara de gol y solo una por taparse la boca con la mano durante un enfrentamiento con un rival".

El paraguayo Miguel Almirón se convirtió en el primer jugador expulsado por taparse la boca durante un enfrentamiento en el terreno de juego, lo que le valió al extremo una sanción de ‌un partido.

Collina también explicó por qué el VAR intervino para anular el gol de Jonathan Tah en la prórroga para Alemania, después de que se considerara que Waldemar Anton había cometido una falta sobre el portero paraguayo Orlando Gill en la jugada previa.

El seleccionador de Alemania, Julian Nagelsmann, se enfureció en el banquillo y fue amonestado por sus protestas, pero Collina ‌señaló que los entrenadores habían sido informados de las nuevas reglas.

"Cuando un jugador atacante no está interesado en el balón y se desplaza deliberadamente, aunque sea mínimamente, con la clara intención de ‌obstaculizar el movimiento del ⁠rival e impedirle defender, entonces los árbitros -y el VAR cuando sea necesario- deben analizar cuidadosamente la jugada e intervenir", dijo.

"Esto es especialmente cierto cuando ​la táctica tiene como objetivo impedir que el portero rival pueda defender la portería", agregó. "Se informó a los entrenadores y a los jugadores, por lo que no debería sorprender que los árbitros sancionen estas faltas".

Con información de Reuters