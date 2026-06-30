Toyota actualizó uno de sus modelos más vendidos.

El Toyota Corolla Cross, uno de los SUV más elegidos en Argentina, recibió una actualización que introduce cambios notables en su diseño, conectividad y experiencia de manejo. La versión deportiva GR-Sport se destacó con una imagen más agresiva, mientras que las variantes con motor naftero mejoraron en ergonomía y tecnología para los usuarios.

Este modelo, que se fabrica en Brasil, mantiene sus motorizaciones originales: un motor naftero 2.0 de 171 CV y un sistema híbrido 1.8 con 122 CV. Aunque no se modificaron las prestaciones mecánicas, la renovación se enfocó en reforzar el equipamiento tecnológico y el confort.

Cuáles son los cambios del nuevo Toyota Corolla Cross

La versión GR-S presenta una parrilla tipo panal, paragolpes rediseñados y luces antiniebla con marcos renovados, además de detalles en negro brillante que le otorgan un estilo más deportivo. También incorpora nuevas llantas de 18 pulgadas y un difusor trasero específico.

En tanto, todas las variantes nafteras y la GR-S suman una consola central renovada con selector de marchas, freno de estacionamiento eléctrico con función hold, cargador inalámbrico, puertos de conectividad y amplios espacios portaobjetos.

Además, la GR-S añade asientos deportivos, volante con emblema GR y pedaleras de aluminio, reforzando su perfil deportivo y exclusivo dentro de la gama. Por su parte, la versión XEI incorporó Toyota Servicios Conectados, un sistema que permite monitorear el vehículo, acceder al historial de viajes, recibir recordatorios de mantenimiento, diagnóstico remoto, configurar geovallas, alertas de velocidad, rastreo vehicular y bloqueo remoto, elevando el nivel de conectividad y seguridad.

Esta puesta al día llega en un momento clave para el segmento, donde rivales como Volkswagen Taos, Jeep Compass y Renault Boreal ofrecen propuestas fuertes en conectividad, diseño y asistencias a la conducción. Sin embargo, la verdadera presión viene desde las marcas chinas que ingresan con tecnologías híbridas enchufables y equipamientos muy avanzados.

Modelos como el BYD Song Pro, Leapmotor B10 y Changan CS55 Plus están cambiando las reglas del juego con autonomías eléctricas extendidas, pantallas multimedia de gran tamaño y sistemas de conducción semiautónoma que antes eran exclusivos de vehículos premium. Ante este panorama, Toyota apuesta a uno de sus diferenciales históricos: la confiabilidad de su tecnología híbrida convencional y el alto valor de reventa de sus productos.

La actualización del Corolla Cross también coincide con un momento estratégico para Toyota en Brasil. Recientemente, la automotriz cerró su planta histórica de Indaiatuba, donde durante 28 años produjo el Corolla sedán y fabricó más de 1,5 millones de unidades. Ahora, la producción se concentra en la planta de Sorocaba, más moderna y flexible, preparada para fabricar vehículos electrificados.