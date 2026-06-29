La serie sudafricana que sorprende en Netflix: traición, lujo y doble vida

Netflix amplía su catálogo de producciones africanas con "El polígamo", una serie sudafricana de 22 episodios que combina drama familiar, infidelidades, secretos y una intensa disputa por el poder.
Basada en la novela de la escritora Sue Nyathi, la ficción se convirtió en uno de los estrenos destacados de la plataforma gracias a una historia que transcurre entre el lujo, las apariencias y una compleja doble vida.
¿De qué trata "El polígamo", la serie sudafricana que arrasa en Netflix?
La trama gira en torno a Joyce, una reconocida influencer que proyecta la imagen de un matrimonio perfecto junto a su esposo Jonasi Gomora, un empresario que construyó un importante imperio financiero. Sin embargo, esa vida ideal comienza a desmoronarse cuando salen a la luz las múltiples relaciones extramatrimoniales de Jonasi.
A partir de ese momento, la historia explora las consecuencias personales y familiares del escándalo, mientras Joyce intenta reconstruir su vida en medio de traiciones, conflictos y una creciente exposición pública. La producción aborda temas como el poder, la ambición, la poligamia, la violencia emocional y las tensiones dentro de una familia marcada por los secretos.
"El polígamo" está protagonizada por Gugu Gumede en el papel y S'dumo Mtshali. También participan Kwanele Mthethwa, Kenneth Nkosi, Noluthando Shabalala, Wonder Ndlovu, Celeste Ntuli, Luyanda Zwane y S'thandiwe Kgoroge.
Producida por Stained Glass Productions y adaptada de la novela homónima de Sue Nyathi, se trata de su mayor "supernovela" realizada en Sudáfrica hasta la fecha, con un formato de 22 capítulos de alrededor de 26 minutos cada uno, según destacó Netflix.
Con una combinación de drama, romance y conflictos familiares, la ficción ofrece una mirada sobre las consecuencias de mantener una vida construida sobre las apariencias, en un contexto donde el éxito económico y la exposición pública terminan potenciando cada uno de los conflictos de sus protagonistas.
Ficha técnica de "El polígamo"
- Título original: The Polygamist
- Género: Drama, telenovela
- Temporada: 1
- Cantidad de episodios: 22
- Duración por episodio: Entre 24 y 30 minutos (aprox. 26 minutos de promedio)
- Basada en: La novela The Polygamist, de Sue Nyathi.
- Productora: Stained Glass Productions
- Dirección: Akin Omotoso, Rolie Nikiwe y Nthabi Tau
- Plataforma: Netflix