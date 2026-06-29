Paritarias metalúrgicos: salarios y cuánto cobran en julio 2026

Qué pasa con la paritaria de la UOM

Los trabajadores metalúrgicos nucleados en la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) cobrarán los salarios de julio de 2026 sin modificaciones respecto de los meses anteriores. La negociación paritaria entre el gremio y las cámaras empresarias sigue abierta y, hasta el momento, no se alcanzó un nuevo acuerdo que contemple una actualización salarial.

De esta manera, las empresas liquidarán los haberes con las escalas vigentes desde el último entendimiento paritario, mientras continúan las conversaciones para definir una nueva recomposición de ingresos.

Cuánto cobran los metalúrgicos en julio

Cuánto cobran los metalúrgicos en julio de 2026

Al no existir un nuevo acuerdo, continúan vigentes las escalas correspondientes a la Rama 17 de la actividad metalmecánica (con excepción de la Rama 21, siderúrgica).

Personal mensualizado

Grupo A – Administrativo

Administrativo de 1°: $833.257,48

Administrativo de 2°: $924.732,49

Administrativo de 3°: $1.067.759,96

Administrativo de 4°: $1.166.170,85

Grupo B – Técnico

Técnico de 1°: $833.257,48

Técnico de 2°: $924.875,28

Técnico de 3°: $988.568,62

Técnico de 4°: $1.121.394,56

Técnico de 5°: $1.166.216,36

Técnico de 6°: $1.276.880,99

Grupo C – Auxiliar

Auxiliar de 1°: $801.577,24

Auxiliar de 2°: $872.358,95

Auxiliar de 3°: $992.754,70

Personal jornalizado (valor por hora)

Categoría General Ingresante: $4.313,43

Operario Calificado: $4.672,74

Medio Oficial: $5.036,08

Operario Especializado: $5.387,45

Operario Especializado Múltiple: $5.695,63

Oficial: $5.958,84

Oficial Múltiple: $6.418,60

Operador CNC (Oficial Superior): $6.418,60

Oficial Múltiple Superior: $6.868,42

Además, el Ingreso Mínimo Global de Referencia (IMGR) continúa fijado en $1.036.390 mensuales, monto que incluye conceptos remunerativos y no remunerativos, aunque excluye horas extras y no integra la base para el cálculo de indemnizaciones.

Salarios confirmados en julio

Por qué no hubo un nuevo aumento

La paritaria entre la UOM y las cámaras empresarias continúa sin definición. Hasta el momento, las partes no alcanzaron un acuerdo para actualizar las escalas salariales que comenzaron a regir con el último convenio. El entendimiento vigente fue firmado por la UOM junto con las cámaras ADIMRA, AFARTE, AFAC, CAMIMA, CAIAMA y FEDEHOGAR, y corresponde al período abril 2025-marzo 2026.

Desde distintos sectores también señalan que la situación institucional que atraviesa el sindicato, en medio de una intervención judicial, ralentizó las negociaciones y demoró el avance de una nueva recomposición salarial.

Mientras continúan las conversaciones, los trabajadores metalúrgicos percibirán en julio los mismos salarios que cobraron en abril, mayo y junio. Por ahora no existe una propuesta oficial de aumento ni una fecha confirmada para cerrar la nueva paritaria, por lo que las escalas salariales permanecerán sin cambios hasta que la UOM y las cámaras empresarias alcancen un nuevo acuerdo.