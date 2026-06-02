Lujos, crímenes y aristocracia: la serie ideal para ver en Netflix

Entre las producciones más vistas de Netflix en los últimos tiempos aparece The Gentlemen, una serie británica creada por el director Guy Ritchie que combina crimen, acción, humor negro y conflictos familiares. Estrenada en marzo de 2024, la ficción se convirtió rápidamente en uno de los títulos más comentados de la plataforma y logró posicionarse entre los contenidos más vistos en distintos países.

Presentada como un spin-off del film homónimo que Ritchie estrenó en 2019, narra una historia nueva y personajes diferentes. A lo largo de ocho episodios, la producción desarrolla una trama vinculada al narcotráfico, las disputas de poder y el choque entre la aristocracia británica y el mundo criminal.

El elenco está encabezado por Theo James, acompañado por Kaya Scodelario, Daniel Ings, Giancarlo Esposito, Ray Winstone y Vinnie Jones. La propuesta mantiene varios de los elementos característicos del director, como los diálogos veloces, las situaciones absurdas, los personajes excéntricos y los conflictos entre bandas criminales.

¿De qué trata The Gentlemen?

La historia sigue a Eddie Horniman, un oficial del ejército británico que hereda inesperadamente la enorme finca de su familia tras la muerte de su padre. Sin embargo, al asumir el control del patrimonio descubre que debajo de esas tierras funciona una gigantesca red de producción y distribución de marihuana.

A partir de ese momento, Eddie queda involucrado en una estructura criminal que ya estaba operando dentro de la propiedad y que es manejada por la familia Glass. Lo que inicialmente parece un problema que desea resolver rápidamente termina convirtiéndose en una situación cada vez más compleja.

Mientras intenta proteger a su familia y conservar la herencia, el protagonista debe negociar con distintos grupos del bajo mundo británico, enfrentar amenazas constantes y adaptarse a un entorno completamente diferente al que estaba acostumbrado.

¿Qué se sabe de la segunda temporada de The Gentlemen?

Tras el éxito de la primera entrega, Netflix confirmó la renovación de The Gentlemen para una segunda temporada. Los nuevos episodios volverán a contar con Theo James, Kaya Scodelario y Daniel Ings entre sus protagonistas.

La primera parte se estrenó el 7 de marzo de 2024 y actualmente continúa disponible completa en Netflix. Con ocho capítulos, la serie se consolidó como una de las producciones británicas más exitosas de la plataforma durante ese año.

Ficha técnica de The Gentlemen