EEUU ataca instalaciones militares iraníes y Teherán responde atacando una base aérea

FOTO DE ARCHIVO: Un hombre sostiene una bandera iraní cerca de una valla publicitaria antiestadounidense que muestra al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el estrecho de Ormuz, en Teherán, Irán

​Estados Unidos dijo que había atacado instalaciones militares iraníes durante el fin de semana y la Guardia Revolucionaria de Irán dijo el lunes que había atacado una ‌base estadounidense en respuesta, en un ‌nuevo choque en paralelo a las negociaciones para poner fin a la guerra iniciada hace tres meses.

Los ataques en la costa iraní del golfo Pérsico fueron una respuesta a "las acciones agresivas de Irán, que incluyeron el derribo de un dron MQ-1 estadounidense que operaba en aguas internacionales", dijo el Mando Central de EEUU (CENTCOM) en una publicación en la red social X.

"Los aviones de combate estadounidenses respondieron rápidamente eliminando las defensas aéreas iraníes, una estación de ​control terrestre y dos drones ⁠de ataque de un solo uso que representaban una clara amenaza para los buques ‌que transitaban por aguas regionales", dijo el CENTCOM, que añadió que ⁠seguirá protegiendo los activos e intereses estadounidenses durante el ⁠alto el fuego en curso.

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El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán dijo el lunes que había atacado una base aérea utilizada por EEUU para un ataque contra el sur ⁠de Irán, sin identificar de qué base se trataba.

Las defensas aéreas de Kuwait, ​donde se encuentra una importante base estadounidense, interceptaron el lunes ‌ataques con misiles y drones mientras sonaban las ‌sirenas en todo el país, informó la agencia estatal de noticias KUNA, sin ⁠dar más detalles.

Estados Unidos e Irán han intercambiado ataques esporádicos desde que entró en vigor el alto el fuego a principios de abril, mientras se prolongan las negociaciones destinadas a alcanzar un acuerdo más duradero. El jueves pasado se produjo un intercambio similar, que ambas ​partes describieron en ‌términos parecidos.

La guerra iniciada por Estados Unidos e Israel el 28 de febrero ha causado la muerte de miles de personas, principalmente en Irán y Líbano, y ha provocado dificultades económicas a nivel mundial al hacer subir los precios de la energía debido al cierre efectivo del estrecho de Ormuz por parte ⁠de Irán.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado que su objetivo principal en la guerra es impedir que Irán desarrolle un arma nuclear con su uranio altamente enriquecido. Teherán ha negado sistemáticamente que tenga planes de hacerlo.

Trump se encuentra bajo presión para reabrir el estrecho de Ormuz y reducir los precios de la gasolina en EEUU antes de las elecciones al Congreso de noviembre, ya que los votantes muestran una creciente frustración por el aumento de los precios. ‌Al mismo tiempo, se enfrenta a una posible reacción negativa por parte de los halcones anti-Irán de su propio partido ante cualquier concesión a Teherán.

Ambas partes siguen en desacuerdo en otras cuestiones, como las exigencias de Teherán de que se levanten las sanciones y se liberen decenas de miles de millones de dólares de ingresos petroleros iraníes congelados en bancos extranjeros.

La guerra de ‌Israel en Líbano contra la milicia Hezbolá, respaldada por Irán, es otro gran obstáculo.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dijo el domingo que había ordenado a los soldados que avanzaran más hacia el ‌interior de Líbano en ⁠la batalla contra el grupo miliciano Hezbolá, respaldado por Irán.

El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, habló tanto con el presidente libanés, Joseph ​Aoun, como con Netanyahu sobre las negociaciones diplomáticas entre Israel y Líbano y ha propuesto un plan para permitir una "desescalada gradual", según informó un alto cargo estadounidense.

Con información de Reuters