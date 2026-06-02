Selección colombiana se despide de su afición antes del Mundial con triunfo ante Costa Rica

El defensa colombiano Dávinson Sanchez celebra un gol con Johan Mojica en un partido amistoso contra Costa Rica

La selección colombiana de fútbol venció el lunes 3-1 a Costa Rica en un partido amistoso con el que se despidió de ‌su afición antes de viajar ‌para competir en el Mundial 2026 y en el que el técnico argentino Néstor Lorenzo probó a la mayoría de los 26 jugadores convocados.

El partido se jugó en el estadio El Campín de Bogotá ante más de 36.000 aficionados que dieron colorido a las tribunas vistiendo la camiseta amarilla que identifica al equipo cafetero.

El inicio del partido tuvo un trámite lento con una Colombia resguardada ​defensivamente que entregó el control ⁠del partido y del balón a Costa Rica.

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La selección visitante tuvo algunas ‌aproximaciones al arco de Colombia, pero sin riesgo. Con el ⁠paso de los minutos el equipo local se ⁠tomó confianza y asumió el manejo del partido.

La selección colombiana abrió el marcador en el minuto 16 después del cobro de un tiro de esquina de ⁠Luis Díaz desde la izquierda y un cabezazo de Dávinson Sánchez, quien ​se levantó sin marca entre los defensas de Costa ‌Rica para incrustar el balón al fondo ‌de la red.

Díaz, jugador del Bayern Múnich, deleitó a los aficionados ⁠con su velocidad y capacidad de desborde por el sector izquierdo y marcó el segundo gol para Colombia en el minuto 22 después de que la selección cafetera recuperó el balón en una mala salida de Costa Rica.

El delantero, ​la figura de ‌Colombia para el Mundial, recibió la pelota dentro del área y batió al arquero de Costa Rica, Patrick Sequeira.

La selección de Costa Rica descontó en el minuto 32 con un cabezazo de Andrey Soto dentro del área, culminando un ataque colectivo de su equipo.

En el ⁠segundo tiempo, Colombia hizo cambios e incluyó a los defensas Jhon Lucumí, Deiver Machado y Yerry Mina, a los mediocampistas James Rodríguez y Jhon Arias, además del delantero Luis Suárez.

El equipo cafetero buscó sin éxito dominar a Costa Rica, que se defendió, jugó al contragolpe y tuvo una oportunidad para empatar en una jugada que Lucumí sacó de la línea de gol.

Sin embargo, en una jugada rápida, el delantero Suárez ‌marcó el tercer gol para Colombia en el minuto 81 con un potente remate cruzado, después de un pase de James Rodríguez.

La selección colombiana estableció su base oficial para el Mundial 2026 en Guadalajara, México. El equipo entrenará en las instalaciones del Club Atlas y se hospedará en un hotel cercano dispuesto por la ‌FIFA.

Colombia enfrentará a Uzbekistán, Portugal y la República del Congo en el Grupo K de la Copa del Mundo que se jugará en México, Estados Unidos y Canadá.

La selección ‌colombiana enfrentará el ⁠próximo domingo a Jordania en San Diego, Estados Unidos, antes de iniciar su competencia en el Mundial.

La selección de Costa Rica ​no clasificó a la Copa Mundial de la FIFA 2026 y quedó eliminada en la fase de clasificación de la Concacaf, marcando el fin de una racha de tres participaciones mundialistas consecutivas que venían desde Brasil 2014.

Con información de Reuters