El pedido de Georgina Barbarossa al Gobierno de Javier Milei.

El femicidio de Agostina Vega mantiene en vilo no solo a Córdoba, sino a todo el país. El cuerpo de la chica de 14 años fue encontrado este sábado 30 de mayo luego de toda una semana de búsquedas y rastrillajes (estaba desaparecida desde el 23). El hecho suscitó el interés de un gran número de medios de comunicación, tanto locales como nacionales, en el afán de darle toda la atención posible.

Muchos noticieros estuvieron presentes en el lugar de los hechos, mientras que programas de distinto tipo analizaron las pruebas que hoy existen (incluyendo la detención de Claudio Barrelier, el único sospechoso que tiene la causa de momento), recogiendo testimonios diversos y dando su opinión sobre el caso. Un ejemplo de esto último fue el comentario que Georgina Barbarossa hizo para finalizar la emisión de este lunes de A la Barbarossa, donde le hizo un especial pedido al Gobierno de Javier Milei.

El caso de Agostina Vega paralizó a todo el país.

El pedido de Georgina Barbarossa al Gobierno

Como cierre al programa de esta jornada, tal y como hemos mencionado, la reconocida conductora del ciclo de Telefe solicitó prestar mayor atención a los casos de femicidio que toman lugar en nuestro país. "Yo pido realmente a Dios, al Estado; a la Justicia; al Gobierno, que modifiquen. Esto hay que modificarlo señores, no podemos continuar así".

Para dejar en claro lo apremiante que esto resulta, recordó que "nos están matando cada 44 horas" por lo que es algo que "no lo podemos permitir".

Línea 144: atención, contención y asesoramiento en situaciones de violencia de género. Por WhatsApp: +5491127716463

Si vos o alguien que conocés está atravesando algún problema de salud mental, no dudes en comunicarte: 0800 999 0091, las 24 horas del día los 365 días del año.

Línea 145. Atención telefónica gratuita, que funciona las 24 hs., los 365 días del año, para recibir información, solicitar asistencia y denunciar casos de trata y explotación de personas.