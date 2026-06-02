Turismo: así es el tren que viaja a 285 km/h y record de diás sin retrasos

Cuando se habla de transporte ferroviario de alta velocidad, uno de los sistemas más reconocidos del mundo es el Shinkansen de Japón. Dentro de esa red sobresale la línea Tokaido Shinkansen, un tren bala que conecta ciudades clave como Tokio, Nagoya, Kioto y Osaka, alcanzando velocidades de hasta 285 kilómetros por hora y con niveles de puntualidad que lo convirtieron en una referencia internacional.

Inaugurada en 1964, fue la primera red ferroviaria de alta velocidad del mundo. Más de seis décadas después, continúa siendo una de las más utilizadas del planeta y transporta cientos de miles de pasajeros por día entre las principales áreas metropolitanas de la nación nipona.

Uno de los servicios más conocidos es el Nozomi, considerado el más rápido. Gracias a su esquema de pocas paradas, permite unir Tokio y Shin-Osaka en aproximadamente dos horas y veinte minutos.

¿Cómo funciona el tren de alta velocidad Tokaido Shinkansen?

El Tokaido Shinkansen opera sobre vías exclusivas para trenes de alta velocidad, separadas de la red ferroviaria convencional. Este diseño permite mantener frecuencias elevadas y minimizar interferencias con otros servicios.

Conecta las tres mayores áreas urbanas de Japón: Tokio, Nagoya y Osaka. En promedio, circulan más de 350 trenes por día y, en períodos de alta demanda, esa cifra puede superar los 400 servicios diarios.

Los trenes más modernos, como los de la serie N700S, fueron diseñados para reducir vibraciones, mejorar la estabilidad y ofrecer viajes más silenciosos. Además, cuentan con sistemas de seguridad automatizados capaces de reaccionar ante eventos sísmicos, una característica fundamental en un país con frecuente actividad sísmica.

¿Por qué el tren Tokaido Shinkansen casi no tiene retrasos?

La puntualidad es uno de los aspectos más destacados del Shinkansen. Según datos de Central Japan Railway (JR Central), la demora promedio por tren es de apenas 1,6 minutos incluso considerando fenómenos climáticos, terremotos y otras interrupciones externas.

Algunas mediciones anteriores registraron cifras todavía más bajas. Datos difundidos por Nippon.com indicaron que la demora media llegó a ser de apenas 24 segundos por servicio durante determinados períodos operativos.

Especialistas atribuyen estos resultados a varios factores: vías exclusivas, sistemas de control centralizados en tiempo real, estrictos protocolos operativos y una planificación que contempla márgenes mínimos para absorber pequeñas demoras sin afectar el resto de la red.

La puntualidad es tan importante en Japón que, cuando un tren registra retrasos significativos, las empresas ferroviarias suelen emitir certificados oficiales para que los pasajeros puedan justificar su llegada tarde al trabajo o a la escuela.

El Tokaido Shinkansen mantiene también otro récord destacado: desde su inauguración no registró accidentes ferroviarios con víctimas fatales entre pasajeros por choques o descarrilamientos.

Actualmente, transporta alrededor de 432.000 pasajeros diarios y continúa siendo uno de los corredores ferroviarios más importantes de Asia. Su combinación de velocidad, seguridad y regularidad hizo que el sistema japonés se transformara en un modelo observado por países que buscan desarrollar redes de trenes de alta velocidad.