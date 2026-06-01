Altas médicas del ébola traen esperanza a RDC mientras surgen casos sospechosos fuera de África

FOTO DE ARCHIVO. Personal sanitario se viste con equipos de protección individual en el Centro Médico Evangélico, uno de los centros que se encuentran a la vanguardia de la respuesta al brote de ébola, en Bunia, provincia de Ituri, RDC

Cuatro ​enfermeras que estaban siendo tratadas por ébola causado por la variante de Bundibugyo del virus recibieron el alta de un hospital de Bunia, en ‌República Democrática del Congo, tras recuperarse ‌de la enfermedad, según informó el domingo la Organización Mundial de la Salud.

Se esperan más recuperaciones, especialmente cuando las personas son diagnosticadas a tiempo y pueden acceder a la atención sanitaria, a medida que se intensifica la respuesta al brote.

Un trabajador de laboratorio también se había recuperado esta semana, según la agencia, lo que eleva a cinco el número total de personas que se han recuperado del virus. ​Sin embargo, se están ⁠investigando casos sospechosos en Brasil e Italia relacionados con viajes a países afectados.

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El ‌número de casos confirmados de ébola en el país aumentó ⁠a 282 y el de fallecidos a 42, ⁠tras registrarse 19 nuevos resultados positivos en las pruebas, según datos difundidos por el Ministerio de Comunicaciones.

A principios de este mes, la OMS declaró el brote causado por ⁠la rara variante de Bundibugyo del virus del Ébola en República Democrática del ​Congo (RDC) y Uganda emergencia de salud pública de importancia ‌internacional, aunque no cumple los criterios de ‌una emergencia pandémica.

El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, durante una ⁠visita el sábado a Bunia —la capital de la provincia congoleña oriental de Ituri— señaló que, aunque actualmente no existe ninguna vacuna ni tratamiento autorizado para el ébola causado por el virus de Bundibugyo, "no es una situación sin esperanza", ya que ​se puede sobrevivir ‌con una buena atención médica.

CASOS SOSPECHOSOS FUERA DE ÁFRICA

El brote, el decimoséptimo en RDC y el tercero más grande desde que se descubrió el ébola hace medio siglo, está superando la respuesta global, que se puso en marcha con retraso.

"El riesgo de propagación regional ya es una ⁠realidad", dijo Jean Kaseya, director general de los Centros Africanos para el Control y la Prevención de Enfermedades, en un artículo de opinión publicado el domingo en el Financial Times. En él se indicaba que se están investigando más de 1.100 casos sospechosos.

En Brasil, un hombre con un caso sospechoso de ébola en São Paulo dio positivo en la prueba de meningitis. Otro caso sospechoso surgió en Río de Janeiro, donde el ‌paciente dio positivo en la prueba de malaria, según informaron el domingo las autoridades sanitarias locales. En ninguno de los dos casos el diagnóstico descarta la posibilidad de ébola, señalaron.

En el caso de São Paulo, un hombre procedente de RDC presentó fiebre tras haber visitado recientemente el país africano, mientras que en Río el paciente había viajado ‌recientemente a Uganda.

En Italia, se activaron los protocolos para un caso sospechoso de ébola en Cagliari, la capital de Cerdeña, en relación con un hombre que había regresado en avión ‌de RDC el sábado ⁠con algunos síntomas, pero el Ministerio de Sanidad informó el lunes por la mañana de que había dado negativo.

"Confirmamos que el riesgo (de ​ébola) en Italia sigue siendo muy bajo", declaró el ministerio.

Con información de Reuters