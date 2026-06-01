Trump dice que Irán quiere llegar a un acuerdo con EEUU

El presidente Donald Trump dijo el lunes que Irán quería llegar a un acuerdo con Estados Unidos y que sería beneficioso para Washington y sus aliados.
Su mensaje llega apenas unas horas después de que el ejército estadounidense anunciara que había atacado instalaciones militares iraníes durante el fin de semana y de que la Guardia Revolucionaria de Irán dijera que había atacado una base estadounidense en respuesta, otro episodio de una serie de enfrentamientos durante las negociaciones para poner fin a la guerra que dura ya tres meses.
"Irán realmente quiere llegar a un acuerdo, y será beneficioso para EEUU y para quienes están de nuestro lado", publicó Trump en Truth Social una hora después de la medianoche.
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Sin embargo, Trump también dijo que le resultaba más difícil negociar con Irán con todos los comentarios políticos en torno al conflicto.
"(...) me resulta MUCHO más difícil hacer bien mi trabajo y negociar cuando los políticos de pacotilla no dejan de 'piar' negativamente, a un nivel nunca visto, una y otra vez, diciendo que debería actuar más rápido, o más despacio, o ir a la guerra, o no ir a la guerra, o lo que sea", escribió el presidente en Truth Social.
"Siéntense y relájense, al final todo saldrá bien. ¡Siempre es así!".
Trump había dicho el viernes que pronto tomaría una decisión sobre un acuerdo propuesto para prorrogar el alto el fuego con Irán.
Con información de Reuters