Trump dice que Irán quiere llegar a un acuerdo con EEUU

FOTO DE ARCHIVO: El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla con la prensa a bordo del Air Force One de camino a Estados Unidos tras su visita oficial con el presidente Xi Jinping en China

El ​presidente Donald Trump dijo el lunes que Irán quería llegar a ‌un acuerdo con ‌Estados Unidos y que sería beneficioso para Washington y sus aliados.

Su mensaje llega apenas unas horas después de que el ejército estadounidense anunciara que había atacado instalaciones militares iraníes durante el ​fin de ⁠semana y de que la Guardia ‌Revolucionaria de Irán dijera que ⁠había atacado una base ⁠estadounidense en respuesta, otro episodio de una serie de enfrentamientos durante las negociaciones para poner ⁠fin a la guerra que ​dura ya tres meses.

"Irán realmente ‌quiere llegar a un ‌acuerdo, y será beneficioso para EEUU ⁠y para quienes están de nuestro lado", publicó Trump en Truth Social una hora después de la ​medianoche.

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Sin embargo, ‌Trump también dijo que le resultaba más difícil negociar con Irán con todos los comentarios políticos en torno al conflicto.

"(...) me resulta ⁠MUCHO más difícil hacer bien mi trabajo y negociar cuando los políticos de pacotilla no dejan de 'piar' negativamente, a un nivel nunca visto, una y otra vez, diciendo que debería actuar más rápido, o ‌más despacio, o ir a la guerra, o no ir a la guerra, o lo que sea", escribió el presidente en Truth Social.

"Siéntense y relájense, al ‌final todo saldrá bien. ¡Siempre es así!".

Trump había dicho el viernes que pronto tomaría una ‌decisión sobre ⁠un acuerdo propuesto para prorrogar el alto el fuego con ​Irán.

Con información de Reuters