Cerró un icónico local de ropa de Palermo por la crisis: "los números dejaron de cerrar"

Cerró un icónico local de ropa por la crisis.

La crisis económica volvió moneda corriente las persianas bajas donde antes había comercios y a esta tendencia se le sumó un icónico local de indumentaria que anunció el cierre de sus puertas por las políticas del gobierno de Javier Milei.

This Is Feliz Navidad comunicó que puso fin a su negocio en Avenida Santa Fe 3122, en el barrio porteño de Palermo. Pese a ser popular por sus diseños de las franquicias más populares, reconocieron que el momento económico actual llevó a esta decisión.

"No nos estamos reinventando, no es parte de un plan maestro. Los números dejaron de cerrar y decidimos no estirarla. Fue un local que nos dio un montón y del que nos vamos orgullosos. ¡Gracias a todos los que pasaron!", expresaron desde la marca en sus redes sociales.

El mensaje refleja la situación que viven muchos comercios y sobre todo la industria textil, que se ve fuertemente afectada por la caída del consumo a nivel general y por la apertura de importaciones que permitió el ingreso de ropa de China a precios mucho más bajos.

El local se mantuvo abierto hasta este domingo 31 de mayo y en sus últimos días liquidaron el stock con promociones 2x1. Tras esto, hoy ya se puede ver las persianas bajas donde antes estaba el punto de venta.

La marca continuará teniendo presencia física en Capital Federal y Pilar y sobre todo con la venta online de buzos, remeras y sobre todo streetwears con estampas y diseños de Harry Potter, El Señor de los Anillos, Star Wars, personajes de Disney y mucho más.

Pese a ser popular por sus diseños de las franquicias más populares, reconocieron que el momento económico actual llevó a esta decisión.

La venta de ropa volvió a caer en abril y acumula dos años a la baja

Esto no es un caso aislado, si no que parte de la crisis que vive el sector textil que sigue padeciendo el momento económico actual y que sus ventas registraron una baja interanual del 7% en el período marzo-abril y ya encadenan dos años de caída por la debilidad de la demanda.La crisis se da en un contexto marcado por la acumulación de stock y mayores demoras en la cadena de pagos.

La difícil situación que atraviesa la venta de ropa en el país quedó reflejada en la más reciente encuesta de la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria (CIAI), que advirtió que la crisis lleva más de dos años. Según el informe, 13 de los últimos 14 bimestres relevados tuvieron resultados negativos y el sector suma actualmente seis períodos seguidos en baja.

La encuesta señaló que “el 59% de las empresas sufrió una baja en sus ventas, frente a solo un 35% que logró aumentos” y remarcó que “aunque se observa una leve mejora respecto del bimestre anterior, el panorama sigue siendo crítico”. Entre los empresarios del rubro, la evaluación mayoritaria apunta a un mismo problema. El 81% de las compañías consultadas ubicó a la baja de la demanda como su principal dificultad, muy por encima de otros condicionantes como la suba de los costos o el escaso acceso al financiamiento.

El informe indicó que “9 de cada 10 empresas no llega a trasladar la mitad del aumento de los costos salariales a los precios”. Además, la mitad de las firmas relevadas reconoció que no pudo aplicar ningún traslado de esa suba, mientras que apenas el 9% consiguió incorporar a los precios más de la mitad de los incrementos durante el último bimestre.