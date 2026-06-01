Histórico operativo en Tucumán: secuestraron 10 mil dosis de drogas sintéticas y desarticulan un centro de acopio

Tras uno de los mayores operativos contra drogas sintéticas registrados en Tucumán, el procedimiento policial permitió un hito en el secuestro de la mayor cantidad de éxtasis y tusi, junto a la detección de un presupuesto punto de producción y distribución de las mismas. Bajo la órbita de la Dirección de Drogas Peligrosas, el allanamiento finalizó con dos personas detenidas y una causa en curso.

“Es la primera vez que vemos algo de esta magnitud en la provincia. Nunca habíamos secuestrado tanta cantidad de droga sintética ni detectado un lugar con estas características”, remarcó a La Gaceta de Tucumán, el director general de la Dirección General de Drogas Peligrosas (DIGEDROP), Jorge Nacusse, al referirse al procedimiento que permitió retirar del mercado unas 10.000 dosis de drogas sintéticas.

En el lugar se secuestraron más de 100 gramos de tusi listos para ser fraccionados, además más de 80 dosis preparadas para su venta y cerca de 450 pastillas de éxtasis. Con el avance de la pesquisa, los investigadores lograron identificar tanto al presunto vendedor como el domicilio utilizado para el acopio de las sustancias.

Además, los efectivos encontraron frascos de ketamina, sustancias de corte, balanzas de precisión, pendrives, una máquina contadora de dinero y más de 5 millones de pesos en efectivo. También se hallaron cerca de 800 tubos cilíndricos vacíos utilizados para el fraccionamiento de la droga.

En tanto, el subcomisario Pablo Abad Ortiz explicó que la investigación comenzó a partir de tareas de inteligencia que detectaron una modalidad de venta tipo “delivery” en distintos puntos de la capital tucumana. “La persona vendía sustancias estupefacientes en distintos lugares de la ciudad, utilizando puntos de encuentro móviles”, detalló el jefe policial a medios locales.

Un mercado de drogas sintéticas en expansión

La comisario principal bioquímica de la Dirección General de Drogas Peligrosas, Celina Adorno, advirtió sobre el alto nivel de peligrosidad de las sustancias incautadas. Se trata de drogas sintéticas como el LSD, el éxtasis y el tusi, una mezcla de sustancias psicoactivas que genera graves efectos en el sistema nervioso central.

“Son sustancias altamente tóxicas y adictivas. Su consumo está aumentando y representa un serio riesgo sanitario”, señaló la especialista al mismo medio en el que procedimiento fue supervisado por el Ministerio Público Fiscal, que avaló la legalidad de las medidas realizadas.

Desde la fuerza policial destacaron además el rol de las denuncias anónimas, que pueden realizarse en la sede de la Dirección de Drogas Peligrosas o a través del 911.