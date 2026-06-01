Escándalo y rebelión en Wikipedia: masiva huelga de editores tras una ola de despidos

Fundación Wikimedia eliminó la Community Tech.

Wikipedia atraviesa uno de los conflictos internos más importantes de los últimos años. La comunidad de editores voluntarios que mantiene actualizada la enciclopedia online analiza llevar adelante una “huelga editorial” luego de que la Fundación Wikimedia decidiera eliminar Community Tech, un equipo técnico que actuaba como nexo entre los colaboradores y la organización.

La medida generó preocupación entre quienes participan diariamente en la creación, revisión y mantenimiento de contenidos. Aunque la mayoría de los editores no recibe remuneración por su trabajo, consideran que la desaparición de este grupo puede afectar directamente las herramientas que utilizan para controlar la calidad de la información publicada y combatir problemas como el vandalismo, el plagio o los errores en artículos de alta visibilidad.

Por qué la eliminación de Community Tech generó rechazo

El equipo disuelto estaba integrado por cinco ingenieros y un gerente. Su función principal era desarrollar y mantener recursos utilizados por los voluntarios en distintas tareas dentro de Wikipedia y otros proyectos de Wikimedia. Entre esas herramientas se encontraban sistemas para detectar contenido copiado, opciones de accesibilidad, creación de gráficos y funciones destinadas a facilitar la moderación de artículos.

La reacción de la comunidad no tardó en llegar. Diversos editores experimentados cuestionaron la decisión y comenzaron a impulsar acciones de protesta. Entre las alternativas que se discuten aparece una posible huelga editorial, aunque todavía no existe una definición concreta sobre cómo se implementaría.

Más de 700 colaboradores respaldaron una petición relacionada con el conflicto. Según los reclamos difundidos por distintos miembros de la comunidad, la eliminación de Community Tech no solo implica la pérdida de soporte técnico especializado, sino también la desaparición de un puente clave entre los voluntarios y la estructura interna de Wikimedia.

Qué impacto podría tener una huelga en Wikipedia

La Fundación Wikimedia explicó que la reestructuración responde a evaluaciones internas realizadas desde 2025. Desde la organización sostienen que el modelo anterior generaba demoras y cuellos de botella en la atención de solicitudes, por lo que las responsabilidades serán distribuidas entre distintos equipos especializados.

La empresa dice que el modelo anterior generaba demoras.

Sin embargo, los editores advierten que una reducción en la actividad comunitaria podría tener consecuencias visibles para la plataforma. Entre los riesgos mencionan una menor velocidad para corregir errores, actualizar información sensible o revertir modificaciones maliciosas.

El impacto potencial va más allá de Wikipedia. En 2026, gran parte de los datos y metadatos de la enciclopedia son reutilizados por motores de búsqueda, sistemas de inteligencia artificial, bases de conocimiento y herramientas de verificación digital. Por ese motivo, cualquier deterioro en la capacidad de actualización y control de contenidos podría repercutir también en numerosos servicios tecnológicos que dependen de esa información.