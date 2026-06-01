Fujimori mantiene leve ventaja a Sánchez mientras se cruzan criticas por presidencia de Perú

Los candidatos a la presidencia de Perú Fujimori y Sánchez asisten a un debate previo a la segunda vuelta

La ​candidata derechista Keiko Fujimori aventaja con estrecho margen al izquierdista Roberto Sánchez a una semana del balotaje presidencial en Perú, dijeron el domingo dos encuestas, mientras los ‌candidatos arreciaron críticas en un debate para ‌convencer al alto número de indecisos que anticipan un apretado final.

Fujimori, considerada como pro-mercado, obtendría un 38% y Sánchez, que plantea un Estado mas intervencionista, un 35% en el balotaje del 7 de junio, según el sondeo de Ipsos realizado entre el 29 y 30 de mayo y publicado en el diario local Perú 21.

En el debate, el único antes de los comicios y transmitido por la televisión, ambos destacaron medidas en busca de combatir el aumento ​del crimen y la lucha ⁠contra la corrupción, considerados como los mayores problemas que afectan al país.

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Fujimori afirmó que la ‌policía trabajará con las Fuerzas Armadas en la lucha contra el crimen ⁠y expulsará a todos los migrantes ilegales que cometan ⁠delitos; y Sánchez acusó a su rival que promover, con su partido de gran influencia en el Congreso, leyes que debilitaron la democracia en el país.

"Hay que acabar con la dictadura congresal ⁠que dirige Keiko Fujimori. Vamos a trabajar para salvar nuestra democracia de las ​garras de quienes nos han secuestrado hace más de 10 años", ‌dijo Sánchez, en referencia a la constante crisis ‌política del país.

Perú ha tenido hasta ocho presidentes desde el 2018 debido a destituciones ⁠o renuncias de sus líderes, bajo presión del Congreso en medio de investigaciones y escándalos de corrupción.

"Sé que a lo largo de mi vida política he cometido errores, de ellos aprendí", manifestó Fujimori al final del debate, antes de destacar a su equipo "que ha mostrado experiencia, capacidad ​y resultados" en ‌referencia al gobierno de su padre, el fallecido expresidente Alberto Fujimori que gobernó con mano dura para enfrentar a la guerrilla maoísta Sendero Luminoso.

LAS ENCUESTAS

El apoyo a Fujimori se redujo un punto porcentual frente al sondeo previo de Ipsos, mientras que Sánchez mantuvo el mismo respaldo en la encuesta que tiene un margen de ⁠error de +/-2,8%.

En tanto, el número que no votarían por ninguno o anularía la boleta de sufragio aumentó un punto porcentual a 27%, señaló la encuesta, la última que se puede publicar dentro del país según las normas electorales a una semana de una elección.

"La gran incógnita en la última semana es qué harán los indecisos o los que declaran que piensan votar en blanco o viciado", dijo el presidente ejecutivo de Ipsos, Alfredo Torres. "La lógica del mal menor será la que en última ‌instancia defina al presidente del Perú para el periodo 2026-2031", agregó.

En otra encuesta, realizada entre el 26 y 30 de mayo por la firma Datum Internacional, mostró a Fujimori con un 39,8% en las intenciones de voto, mayor al 39,5% en un sondeo anterior; mientras Sánchez disminuyó levemente a 35,9%, desde un 36,1%, dijo la investigación publicada en el diario El Comercio.

"A una semana de ‌las elecciones, el dato más llamativo es el tamaño del voto blanco y viciado. Ambos suman 24,9%, una cifra extraordinariamente alta", dijo Urpi Torrado, CEO de Datum Internacional. La distancia entre Fujimori y Sánchez "se ‌encuentra dentro del rango ⁠del empate estadístico", señaló.

Fujimori, que postula por cuarta vez, ganó la primera ronda electoral del 12 de abril con un 17,18% de votos, mientras que ​Sánchez, aliado del encarcelado expresidente izquierdista Pedro Castillo, logró el segundo lugar con un 12,03%.

Para los sondeos, Ipsos entrevistó a 1.204 personas y Datum Internacional a 1.501 personas; y la investigación tiene un nivel de confianza de 95%, según informaron ambas encuestadoras.

Con información de Reuters