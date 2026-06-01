Una importante empresa textil de Mar del Plata abrió los retiros voluntarios: "ofrecen monedas"

Retiros voluntarios en una histórica fábrica de Mar del Plata.

Una histórica empresa textil de Mar del Plata abrió los retiros voluntarios para achicar su plantel producto de la crisis económica que generó el gobierno de Javier Milei, pero los trabajadores sostienen que les ofrecen "monedas y en cuotas".

Se trata de Textilana, firma dueña de la popular marca Mauro Sergio que a la par de lo que padece la industria textil por la caída de las ventas y la apertura de importaciones, atraviesa un momento crítico.

La empresa entró en concurso preventivo hace un mes lo cual frenó los despidos y las suspensiones, pero no la incertidumbre que viven los trabajadores que no saben lo que será de su futuro.

Textiliana tiene 45 años de historia y pese a ser una de las firmas más reconocidas del sector no logra sobrevivir a este duro momento que vive el país. En lo que va del año se perdieron 50 puestos de trabajo en la planta que en los últimos años pasó de 800 trabajadores a 200.

El drama de los trabajadores de Textiliana

"Desde que entró en concurso, no hubo suspensiones ni despidos. Pero estamos viviendo una situación horrible. Casi no hay producción, las chicas las hacen retirar temprano. Y vemos afuera que están cerrando un montón de locales de ropa en Mar del Plata y en todo el país", manifestó Mauro Galván, delegado gremial al medio 0223.

En esa línea, recalcó que ante este desolador panorama, muchos trabajadores "suben a pedir un arreglo pero salen con caras largas, porque les ofrecen monedas y en cuotas".

"No quiere ni reunirse con nosotros porque dice que no hay nada que comunicar. Y mientras tanto los arreglos son en cuotas y no le sirven a nadie. No es como ellos dicen, un retiro voluntario, porque en esos casos te llevás un dinero, un 70% o 100% de lo que te corresponde y vos podés hacer algo como cuentapropista", detalló.

También explicó que "se fueron de la empresa entre 40 y 50 personas", en lo que va del 2026 y recalcó: "En la mejor época, en 2008, llegamos a ser más de 800 empleados. Ahora con suerte, somos unos 200. En la época de Macri, a pesar de que también la firma estuvo en crisis y hubo despidos, la bancaron. Con la pandemia, con Alberto Fernández, a pesar de que fue un desastre, la fábrica se mantuvo".

Para cerrar subrayó que pese a sobrevivir estas cuestiones, el peor momento lo viven por las políticas del gobierno nacional. "En la era Milei bajó el consumo, por consecuente bajaron las ventas. Y comenzaron a no renovar contratos y hubo despidos de la gente con menor antigüedad. La verdad es que ahora la situación es horrible”, concluyó.