Instalaste Ubuntu Linux: las 6 cosas que tenés que configurar sí o sí para que tu PC vuele

Existen varias configuraciones y ajustes recomendados que permiten mejorar el rendimiento.

Instalar Ubuntu es apenas el primer paso para empezar a aprovechar uno de los sistemas operativos Linux más populares del mundo. Aunque la distribución llega lista para usar, existen varias configuraciones y ajustes recomendados que permiten mejorar el rendimiento, reforzar la seguridad y adaptar el entorno a las necesidades de cada usuario.

Lo primero que conviene hacer después de una instalación nueva es actualizar el sistema. Incluso si la imagen descargada es reciente, suelen existir parches de seguridad, correcciones de errores y nuevas versiones de paquetes disponibles. Para eso, Ubuntu incorpora una herramienta de actualización automática, aunque también es posible realizar el proceso desde la terminal mediante los comandos correspondientes.

Otro paso importante es revisar los controladores adicionales. Ubuntu detecta gran parte del hardware de forma automática, pero algunos componentes, especialmente placas gráficas NVIDIA o determinados adaptadores de red, pueden requerir drivers propietarios para obtener el mejor rendimiento posible.

Instalar software esencial y codecs multimedia

Una vez actualizado el sistema, es recomendable instalar aplicaciones básicas para el uso cotidiano. Entre las más habituales aparecen navegadores web, reproductores multimedia como VLC, herramientas de productividad, editores de imágenes y programas de comunicación. También es habitual agregar soporte para formatos multimedia adicionales mediante paquetes de codecs que no vienen incluidos por defecto.

Muchos usuarios también optan por habilitar repositorios adicionales o instalar sistemas de distribución de aplicaciones como Flatpak para ampliar el catálogo de software disponible. Esto permite acceder a programas que no siempre están presentes en los repositorios oficiales de Ubuntu.

Lo primero que conviene hacer después de una instalación nueva es actualizar el sistema.

Personalización, seguridad y mantenimiento

Ubuntu ofrece varias opciones para personalizar la experiencia de uso. Desde los ajustes del sistema se pueden modificar elementos como el dock, la apariencia general, los atajos de teclado y distintas configuraciones del escritorio GNOME. Además, herramientas como GNOME Tweaks permiten acceder a opciones avanzadas de personalización.

En materia de seguridad, especialistas recomiendan activar el firewall, configurar copias de seguridad automáticas y crear puntos de restauración para evitar inconvenientes ante futuras actualizaciones o fallos del sistema. También resulta útil familiarizarse con la terminal, ya que muchas tareas de administración y mantenimiento continúan realizándose desde línea de comandos.

Con estos pasos básicos, Ubuntu queda preparado para el trabajo diario, el estudio, el desarrollo de software o el entretenimiento, ofreciendo una experiencia más completa, estable y segura desde el primer día.