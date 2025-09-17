Samsung confirmó cuándo llega One UI 8 a cada celular: las fechas

Samsung dio a conocer oficialmente la hoja de ruta para la actualización a One UI 8, su nueva capa de personalización basada en Android. La compañía ya había adelantado que la serie Galaxy S25 sería la primera en recibirla, y ahora se confirma que todo el catálogo elegible estará actualizado antes de noviembre de 2025. Lo interesante es que, a diferencia de otros años, el despliegue comenzó de manera simultánea a nivel global.

Según detalló Samsung Corea, el cronograma se divide por meses: septiembre, octubre y noviembre. Si bien no es una lista definitiva con días exactos, sirve como guía para que los usuarios sepan cuándo les llegará la notificación de actualización. La expectativa es grande, porque One UI 8 trae mejoras de diseño, mayor personalización y nuevas funciones de inteligencia artificial integradas en el sistema.

Qué modelos tendrán la actualización

La primera tanda ya comenzó a recibir la actualización, especialmente en los Galaxy S25, S25+, S25 Ultra y S25 Edge. Si tenés alguno de estos equipos, es probable que el aviso de descarga te aparezca en los próximos días.

Octubre será el mes más fuerte del despliegue, con casi todos los Galaxy S24 y S23 (incluidas sus versiones FE y Ultra), además de modelos de la línea A como A36, A35, A53, A34 y A25. También recibirán One UI 8 los plegables de última generación: Galaxy Z Fold 6, Z Flip 6 y la edición especial del Fold. Incluso habrá actualización para la familia Galaxy S22.

Finalmente, en noviembre se completará la lista con los modelos de gamas anteriores y más accesibles. Entre ellos se encuentran los Galaxy Z Fold 5, Z Flip 5, Fold 4, Flip 4, A15, A16, A24 y A33. Si todo marcha según lo previsto, antes de fin de mes One UI 8 estará disponible en todo el mundo.

Septiembre 2025

Galaxy S25

Galaxy S25+

Galaxy S25 Ultra

Galaxy S25 Edge

Octubre 2025

Galaxy S24

Galaxy S24+

Galaxy S24 Ultra

Galaxy S24 FE

Galaxy S23

Galaxy S23+

Galaxy S23 Ultra

Galaxy S23 FE

Galaxy S22

Galaxy S22+

Galaxy S22 Ultra

Galaxy Z Fold 6

Galaxy Z Flip 6

Galaxy Z Fold Special Edition

Galaxy A36

Galaxy A35

Galaxy A53

Galaxy A34

Galaxy A25

Noviembre 2025