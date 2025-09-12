Estos celulares Samsung ya no recibirán actualizaciones desde el 2025: la lista completa

Samsung confirmó que algunos de sus teléfonos ya no recibirán actualizaciones de seguridad ni de sistema operativo, lo que marca el final de su ciclo de soporte oficial. La medida impacta tanto en dispositivos de gama media como en los últimos representantes de la histórica serie Galaxy Note, que oficialmente queda descontinuada.

Los modelos que dejan de ser compatibles a partir del parche de seguridad de agosto de 2025 son el Galaxy A22, el Galaxy M32 y el Galaxy F22, además de los Galaxy Note 20 y Note 20 Ultra. Esto significa que los usuarios de estos equipos ya no contarán con nuevas versiones de Android ni correcciones frente a vulnerabilidades, quedando más expuestos con el paso del tiempo.

Los gama media que se despiden

Lanzados entre 2021 y 2022, los Galaxy A22, M32 y F22 tuvieron fuerte presencia en mercados emergentes por su equilibrio entre precio y prestaciones.

Galaxy A22 : uno de los más populares, con pantalla Super AMOLED de 6,4” a 90Hz, procesador Helio G80, opciones de 4GB o 6GB de RAM y cámara principal de 48MP con estabilización óptica.

Galaxy M32 : destacó en América Latina e India con su pantalla Full HD+ de 6,4” y 90Hz, protección Gorilla Glass 5, hasta 128GB de almacenamiento y cámara cuádruple con sensor de 64MP.

Galaxy F22: pensado para el mercado indio, ofrecía batería de larga duración, pantalla de 90Hz y cámara trasera de 48MP, aunque con resolución HD+.

Los usuarios de estos equipos ya no contarán con nuevas versiones de Android.

El final de la serie Galaxy Note

Con el cierre de soporte a los Note 20 y Note 20 Ultra, Samsung pone punto final a una familia que debutó en 2011 y revolucionó el mercado con el concepto de “phablets”. Estos equipos, lanzados en 2020, recibieron cinco años de actualizaciones, cumpliendo la promesa de la marca de extender la vida útil de sus dispositivos premium.

En los últimos años, el S Pen y otras funciones distintivas de los Note se integraron en la línea Galaxy S Ultra, lo que anticipaba este desenlace. Si bien Samsung ahora garantiza hasta cinco años de soporte en modelos premium y cuatro en gamas medias, el fin del ciclo es inevitable. Para quienes tengan alguno de los equipos mencionados, lo recomendable es considerar una actualización hacia dispositivos más recientes que sigan recibiendo parches de seguridad y mejoras de sistema.