Qué modelos de Samsung podrán actualizar a One UI 8

Algunos modelos de Samsung llegan de fábrica con One UI 8.

En pocos días será el lanzamiento oficial de One UI 8, la próxima gran actualización que recibirán los Samsung Galaxy. Esta versión promete ser la más importante del año para la compañía. De hecho, hay algunos modelos que llegan de fábrica con esta edición del sistema. ¿Cuándo y en qué equipos estará disponible?

Según confirmó Samsung en una publicación oficial, los primeros en recibir One UI 8 serán los Galaxy S25 Ultra, Galaxy S25+, Galaxy S25 y Galaxy S25 Edge. Poco después, la actualización se expandirá a más de 50 dispositivos.

Entre los confirmados, además de la familia Galaxy S25, aparecen los Galaxy S24, junto con los plegables Galaxy Z Fold6 y Galaxy Z Flip6, que sumarán la nueva versión casi de inmediato. La actualización también alcanzará a modelos populares de gama media como los Galaxy A56 y Galaxy A36, lanzados en 2024, y más adelante se ampliará a otros Galaxy A y Galaxy M que salieron al mercado entre 2022 y este año. En paralelo, también se prevé que las tablets Galaxy Tab más recientes entren en la lista de dispositivos elegibles.

En cuanto a novedades, One UI 8 trae varias mejoras que apuntan a la experiencia diaria: un Quick Share renovado y más veloz, optimización de las apps nativas (con especial foco en el navegador), un nuevo “modo 90:10” para potenciar la multitarea, ajustes en los modos y rutinas, y funciones de inteligencia artificial más presentes y versátiles.

Lista completa de dispositivos Samsung con actualización a One UI 8

Gama Galaxy S

Galaxy S25, S25+, S25 Ultra, S25 Edge

Galaxy S24 Ultra, S24+, S24, S24 FE

Galaxy S23 Ultra, S23+, S23, S23 FE

Galaxy S22 Ultra, S22+, S22

Galaxy S21 FE

Gama Galaxy Z (plegables)

Galaxy Z Fold Special Edition

Galaxy Z Fold 6, Z Fold 5, Z Fold 4

Galaxy Z Flip 6, Z Flip 5, Z Flip 4

Gama Galaxy A (media)

Galaxy A73, A56, A55, A54, A53

Galaxy A36, A35, A34, A33

Galaxy A25, A24

Galaxy A17, A16 (LTE/5G), A15 (LTE/5G), A06 (LTE/5G)

Gama Galaxy M

Galaxy M56, M55, M55s, M54, M53

Galaxy M36, M35, M34, M33

Galaxy M16, M15, M06

Gama Galaxy F

Galaxy F56, F55, F54

Galaxy F36, F34

Galaxy F16, F15

Galaxy F06

Gama Galaxy C

Galaxy C55

Gama Galaxy XCover

Galaxy XCover 7, XCover 7 Pro

Galaxy XCover 6 Pro

Tablets Galaxy Tab