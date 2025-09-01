Samsung lanza One UI 8: estos modelos tendrán la mejora

La compañía surcoreana ya comenzó a enviar notificaciones de invitación a su programa beta para usuarios de la serie Galaxy S24 en Corea del Sur

Samsung confirmó de forma oficial la llegada de One UI 8 a todos sus equipos compatibles. One UI 8 es su nueva capa de personalización basada en Android 16. Esta actualización será una de las más importantes del año para millones de usuarios de celulares Samsung, ya que no solo cambiará la estética del sistema, sino que también mejorará el rendimiento y la privacidad.

El cronograma no es definitivo, pero sí hay señales claras. Se espera que durante septiembre la familia de Galaxy S25 tenga tu update. Una vez se realice esta actualización, todos los dispositivos compatibles comenzarán a incorporar el sistema operativo One UI 8.

En esa dirección, de forma escalonada, las actualizaciones se extenderán a otros modelos como los de la familia Galaxy S24, el lanzamiento premium del año pasado, sumado otros celulares y tablets.

¿Qué novedades trae One UI 8?

Aunque todavía no se liberó el changelog completo, se anticipan varias mejoras:

Nuevos widgets interactivos.

Mejor gestión de batería y rendimiento.

Cambios en el diseño visual, con más opciones de personalización.

Herramientas de inteligencia artificial integradas en el sistema.

Mayor control sobre la privacidad y el uso de permisos.

Samsung también se alineará con Android para mejorar el soporte de apps en segundo plano y reforzar la seguridad del sistema.

Aunque el calendario oficial por modelo todavía no fue publicado, se espera que One UI 8 llegue, en primer lugar, a la gama alta para después pasar a la gama media, siempre teniendo de referencia la salida del equipo desde 2022 en adelante.

La clave es que Samsung mantiene su política de ofrecer hasta 4 años de actualizaciones de sistema operativo, lo que posiciona a sus equipos como una opción sólida en el mercado Android.