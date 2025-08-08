Samsung reveló cuándo se puede actualizar el sistema One UI 8 en los celulares y cuáles se no podrán hacerlo

Samsung anunció que la beta de su nueva interfaz One UI 8, junto con Android 16, estará disponible para un grupo más amplio de usuarios. Hasta ahora, la versión de prueba se encontraba en los dispositivos Galaxy Z Fold7, Z Flip7, Z Flip7 FE y la familia Galaxy S25, pero ahora la empresa surcoreana permitirá que más modelos accedan a estas novedades antes del lanzamiento oficial.

Desde el 11 de agosto, los usuarios de los Galaxy S24, S24+ y S24 Ultra podrán inscribirse para probar la beta de One UI 8, al igual que quienes tengan los Galaxy Z Fold6 y Z Flip6. Por otro lado, en septiembre se sumarán a la beta pública los Galaxy S23, S23+, S23 Ultra, Z Fold5, Z Flip5 y también varios modelos de la serie A, como el A36 5G, A55 5G, A35 5G y A54.

Los interesados deben registrarse a través de la aplicación Samsung Members, aunque la disponibilidad puede variar según el país. La compañía explicó que esta actualización "sienta las bases para incorporar funciones multimodales avanzadas a más dispositivos Galaxy de diversos formatos, junto con experiencias Galaxy AI más intuitivas que simplifican las rutinas diarias".

La versión oficial de One UI 8 se lanzará en septiembre, comenzando por los dispositivos de la serie Galaxy S25 y extendiéndose progresivamente a otros modelos compatibles. Además, la actualización One UI 8 Watch llegará a más relojes Galaxy, más allá de la serie Galaxy Watch8, hacia finales de este año, permitiendo que más usuarios disfruten de nuevas funciones de salud y una interfaz más refinada para sus relojes inteligentes.

En cuanto a las novedades, One UI 8 incorpora mejoras en inteligencia artificial con capacidades multimodales que permiten comprender el contexto del usuario en tiempo real, facilitando interacciones más naturales. Por ejemplo, cuando se usa junto con los Galaxy Buds3 o Buds3 Pro, se puede activar el asistente Gemini de Google mediante comandos de voz o presionando cualquiera de los auriculares.

Esta interfaz está optimizada para adaptarse a diferentes dispositivos Galaxy y busca potenciar la productividad, la eficiencia y ofrecer sugerencias personalizadas basadas en el uso que cada persona haga de su dispositivo.

One UI 8 de Samsung ofrece experiencias de IA más inteligentes y cómodas gracias a sus capacidades multimodales.

De qué se trata el One UI de Samsung

Para quienes no estén familiarizados, Samsung One UI es la capa de personalización que la empresa agrega sobre Android en sus móviles. Diseñada para ser intuitiva y fácil de usar, organiza los elementos en pantalla para facilitar la navegación con una sola mano y brindar una experiencia más fluida, incluyendo funciones exclusivas como herramientas de productividad, personalización avanzada y modos de bienestar digital.

Finalmente, Samsung también destacó las nuevas funciones de seguridad que acompañan esta versión. Entre ellas se encuentran el bloqueo por detección de robo, que usa inteligencia artificial para identificar movimientos asociados a un hurto y bloquea automáticamente la pantalla.

También el bloqueo sin conexión, que protege el dispositivo si permanece desconectado por un tiempo prolongado, y el bloqueo remoto que permite restringir el acceso a distancia mediante el número de teléfono y una verificación rápida.