Galaxy Z Fold 7: Samsung lanza un nuevo modelo de celular con Inteligencia Artificial en su cámara que revolucionará todo.

Samsung Electronics apuesta por un novedoso dispositivo móvil con Inteligencia Artificial (IA) en su cámara, capaz de captar lo que estás viendo y responderte. Se trata del modelo Galaxy Z Fold 7, que va a llegar en julio de 2025. Además de mejores en megapíxeles, va a integrar IA, algo que cambiará totalmente la experiencia de los usuarios a la hora de sacar fotos. Es un enfoque distinto al tradicional, donde se combina hardware, software e IA para conseguir resultados más inteligentes.

Tal como los expertos lo predecían, las cámaras de los celulares van a dejar de centrarse únicamente en lentes potentes o sensores sofisticados. Con el avance de la IA, surgen nuevas maneras impensadas de usar la cámara del celular. A partir de esta idea, Samsung Electronics empezó a desarrollar sus cámaras de celulares como un ecosistema holístico, donde cada componente trabaja en armonía con el resto. Así, los dispositivos Galaxy van a lograr ir cada vez más allá de la captura normal de imágenes, para ofrecerles a sus usuarios una experiencia mucho más completa y expansiva.

Ahora no solamente se va a tratar de capturar imágenes, sino también de crear y comunicar con la IA. Según informan desde AndroidHeadlines, Samsung apuesta por este nuevo modelo con reconocimiento contextual y procesamiento que combina imagen, texto y voz, aunque por ahora no hay detalles técnicos concretos. Gracias a los avances de la IA, al día de hoy es posible interpretar no solo textos, sino también imágenes y contextos. Los smartphones Galaxy se transforman en asistentes inteligentes, con su cámara, ahora más intuitiva, que ya no solo toma fotos: también interpreta lo que ves y actúa en base a eso, convirtiéndose en un canal activo entre el usuario y su entorno.

Galaxy Z Fold 7: todos los detalles

En los teasers que publicó Samsung, se adelantó que el diseño tendrá tres cámaras traseras. Además, va a ser el Z Fold más delgado hasta el día de hoy. Según se informó, podría llegar a los 4,5mm desplegado. Se trata de tecnologías nunca vistas en plegables, incluyendo una batería de silicio-carbono. Con respecto al procesador, será el Snapdragon 8 Elite "for Galaxy", una versión especial ajustada a 4,47 GHz.

"La imagen móvil va más allá de lentes de alta calidad o sensores avanzados", dice Samsung. Estas nuevas funciones de Inteligencia Artificial prometen reconocer el contexto de las escenas y ajustar automáticamente los parámetros de la cámara. Además, el Galaxy Z Fold 7 llegará acompañado del Z Flip 7 y una versión más accesible: el Z Flip 7 FE.

Según reportes, Samsung ya inició la producción de los tres modelos, con un lanzamiento programado para mediados de julio. La empresa mantiene su ya habitual estrategia de lanzar la serie Z durante el verano (en Estados Unidos), en plena antesala del regreso a clases.Con esta nueva generación, Samsung no solo apunta a mejorar las especificaciones técnicas, sino a destacar cómo la IA puede transformar la experiencia fotográfica. Por lo pronto, no se sabe cómo será el uso diario de estos nuevos dispositivos, si serán promesas de marketing o si realmente cambiarán la manera en que las personas interactúan con su celular.