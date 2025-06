Francos confesó que hay problemas en la economía y cruzó a Espert: "Verba"

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, reconoció que la situación económica no es "espectacular" ni está "funcionando todo bárbaro", sino que la Argentina está atravesando "un proceso de transformación". También admitió que "reconstruir la economía va a llevar muchos años" y criticó al diputado libertario José Luis Espert por insultar en público a la hija de Cristina Fernández de Kirchner.

"Yo no estoy diciendo que la situación sea espectacular y esté funcionando todo bárbaro, digo que estamos en un proceso de transformación de la Argentina que va generar inversión y trabajo. Ahora, esto no se consigue... Salimos de una situación, a veces no se toma conciencia del desastre económico de 2023", dijo el funcionario en diálogo con radio Splendid.

Pese a referirse de esa manera al actual contexto del país tras más de un año y medio de gobierno de Javier Milei, también defendió su gestión al asegurar que en los últimos meses "los salarios han incrementado con respecto a la inflación". "Pasamos de una inflación del 56% a una del 2%. Estoy esperando con ansiedad la inflación de Mayo para poder decir bajamos o no del 2%", agregó.

Si bien expresó que "los resultados del Gobierno son reconocidos en todo el mundo" y evaluó que este año "tal vez se termine con el 6% de crecimiento anual", Francos admitió que "reconstruir la economía va a llevar muchos años". "Vamos a una velocidad de reconstrucción mucho más importante de lo que se podía esperar tiempo atrás", añadió.

Sobre la repudiable frase de Espert: "Verba"

Por otro lado, también hizo referencia a los polémicos dichos del diputado Espert, quien trató de "hija de puta" a Florencia Kirchner durante un evento de la Universidad Católica Argentina (UCA) y fue abucheado por alumnos y repudiado por la propia institución.

"Creo que a veces la enfervorización no conduce a nada", planteó Francos. En ese sentido, luego agregó que el diputado, apuntado como posible cabeza de lista en la provincia de Buenos Aires por La Libertad Avanza (LLA), es "un dirigente muy inteligente, un economista muy capaz" pero que "a veces tiene su verba enfervorizada y capaz no se dio cuenta".

El repudio de la UCA

"En el día de la fecha, miércoles 11 de junio, se realizó la primera jornada del XVII Congreso Internacional de Comunicación Política organizado por la Cumbre Mundial de Comunicación Política y ASACOP (Asociación Argentina de Consultores Políticos). El mismo tuvo lugar en el auditorio San Juan Pablo II de nuestra universidad. Si bien no somos organizadores del mencionado congreso, la Pontificia Universidad Católica Argentina repudia las expresiones agraviantes realizadas por el diputado nacional José Luis Espert quien expuso en el panel legislativo con pluralidad de participantes", expresó la universidad en el texto.

"Frente a lo sucedido, llamamos a la reflexión de todos, recordando la prédica de nuestro gran canciller y arzobispo de Buenos Aires, Mons. Jorge Ignacio García Cuerva, en el Tedeum del 25 de mayo en la catedral de Buenos Aires: 'Venimos a pedirle a Dios que nuestra Argentina se cure y viva. Experimentamos que se está muriendo la fraternidad, se está muriendo la tolerancia, se está muriendo el respeto; y si se mueren esos valores, se muere un poco el futuro, se mueren las esperanzas de forjar una Argentina unida, una Patria de hermanos'”, añadió la UCA.