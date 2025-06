La condena de Cristina: así se vivió en el mundo el fallo contra la ex presidenta

El fallo de la Corte Suprema que ratificó la condena a la ex presidenta Cristina Kirchner tuvo una fuerte repercusión en los medios de todo el mundo en los que replicaron la noticia de gran impacto nacional e internacional. Uno de los medios calificó de "monigotes" a los jueces.

Los principales portales publicaron en sus ediciones digitales y gráficas la noticia sobre el fallo de la Corte Suprema que ratificó la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos de la ex presidenta Cristina Kirchner por administración fraudulenta en el marco de la causa Vialidad.

Uno de los medios fue el diario El País de España que publicó al menos tres artículos sobre la condena a Cristina Kirchner. Escribió que fue condenada "por corrupción" y que "no podrá ser candidata de por vida", y aclaró: "De ninguna manera queda fuera del juego electoral". Mientras que el Financial Times, reconocido medio británico, publicó: "La líder peronista se mantuvo como la principal voz de oposición a Javier Milei a pesar del fallo por corrupción de 2022", y la calificó como "una de las líderes más divisivas e influyentes de la izquierda latinoamericana en las últimas dos décadas".

"Un titán político en Argentina es condenado a prisión", tituló el medio estadounidense The New York Times, que definió a Cristina Kirchner como "una de las figuras políticas más polarizantes del país" y remarcó que su condena "probablemente intensifique las tensiones políticas en el país".

También desde Estados Unidos, el The Washington Post, informó que la ex presidenta fue condenada a prisión y que consiste en "una condena por corrupción que inhabilitaría a una de las principales figuras políticas de Argentina para ejercer el cargo". El diario francés Le Monde habló de la “caída de una figura emblemática de la izquierda latinoamericana”

Desde Brasil, se publicó: "Supremo niega recurso de Cristina Kirchner y confirma condena de expresidente", tituló del medio Folha de Sao Paulo, mientras que OGlobo, habló presunto acuerdo entre la ex mandataria y el presidente Javier Milei.

Desde Chile, el medio La Tercera calificó como un "fallo histórico", y las acusaciones de "lawfare". Por su parte, el medio mexicano El Universal calificó de "monigotes que responden a mandos" tras conocer que su condena había quedado firme.

Desde Uruguay, el medio El País también definió de un "histórico fallo en Argentina". "Corte Suprema de Argentina toma decisión sobre Cristina Fernández de Kirchner: ratifican condena a 6 años de cárcel", se limitó el medio colombiano El Tiempo, el cual luego sumó una segunda nota titulada: "Luego de la ratificación de la condena sobre Cristina Kirchner en Argentina, ¿cuándo será enviada a prisión?".

En paralelo, El Universo, de Ecuador publicó dos notas a la condena de la expresidenta, en ambas informó sobre la decisión de la Corte Suprema, enfatizando que fue condenada a 6 años de prisión y remarcando que "no podrá ser candidata" y "no podrá volver ejercer cargos públicos de por vida".

Evo Morales y Rafael Correa se solidarizaron con Cristina Kirchner

El ex presidente del Estado Plurinacional de Bolivia Evo Morales expresó su “profunda indignación” por el fallo de la Corte Suprema contra la ex presidenta argentina y su solidaridad “con la hermana Cristina Kirchner, su familia y el pueblo revolucionario” al que ella gobernó, informó un medio local. “La condena injusta de seis años de cárcel e inhabilitación perpetua no es otra cosa que persecución política para proscribir a una lideresa del pueblo”, sostuvo desde las redes sociales el líder boliviano, quien también afronta problemas con la Justicia de su país en la actualidad.

Asimismo, el ex presidente de Ecuador Rafael Correa publicó una foto con Cristina Kirchner, acompañada por la frase: “¡Fuerza, Cristina!, ¡Fuerza, Argentina! ¡Basta de lawfare!”. “Derrótennos -si es que pueden- en las urnas”, escribió Correa, quien cerró con un emoji del tradicional saludo peronista con los dedos en V, según el boletín informativo Infosiberia que circula a través de mensajería celular.

“Estamos muy preocupados con lo que pasa en la Argentina. Es un método que se ha aplicado contra Lula, Cristina, contra mí”, opinó el ex mandatario ecuatoriano en una entrevista que brindó para Splendid AM990, en el programa Sin Corbata que conduce Antonio Fernández Llorente.

Para Correa, “una cosa es la responsabilidad y otra es la culpabilidad” y entonces a su juicio, “la condena a Cristina es una prostitución de los principios jurídicos”. “Manipulan y pervierten los principios jurídicos. No solo se atenta contra Cristina, se atenta contra los derechos de la propia civilización. Esto se aplica a lo largo y ancho de la región, están destrozado América Latina, la están pulverizando”, advirtió finalmente Correa.