El ataque de TN en vivo a Riquelme por Boca, usando la condena a CFK: "Necesitan una Corte"

Aberrante frase del periodista Adrián Ventura en TN contra Riquelme, usando la condena a Cristina Kirchner.

Adrián Ventura, reconocido periodista de TN, derrapó en vivo y utilizó la condena a Cristina Fernández de Kirchner para criticar a Juan Román Riquelme. El comunicador, de manera aberrante, pidió "una Corte que saque a Riquelme del medio" como presidente de Boca Juniors y hasta se rió de ello junto a sus compañeros en uno de los estudios del canal de televisión.

Una vez terminado el partido entre la Selección Argentina y Colombia por las Eliminatorias Sudamericanas, en un noticiero de Todo Noticias repasaron imágenes acerca de la actualidad de Leandro Paredes, quien fue titular en la "Albiceleste". En medio de los rumores sobre su probable regreso al "Xeneize" luego del Mundial de Clubes 2025 en Estados Unidos, el conductor y otros colegas se refirieron al aire al mercado de pases del club de La Ribera. Y el presentador lanzó un aberrante comentario en la TV argentina.

Vergonzoso: TN usó la condena a Cristina Kirchner para pedir "una Corte que saque a Riquelme de Boca"

Mientras emitían las imágenes de Paredes y charlaban sobre el futuro del mediocampista de 30 años, el periodista deportivo Alejandro Parmo dijo: "Siempre hablamos bien de Boca, el tema es que... Bueno... Cuando las cosas no le van bien, hay que decirlo". Al mismo tiempo, recordó que el cuadro azul y oro "hace dos años que no juega la Copa Libertadores", aunque es "el equipo con el mayor presupuesto, junto a River, del fútbol argentino". En esa línea, el ex Fox Sports añadió que "la verdad es que es un hecho poco habitual en los últimos años" porque "uno a Boca lo veía siempre en la Copa Libertadores".

Aberrante frase del periodista Adrián Ventura en TN contra Riquelme, usando la condena a Cristina Kirchner.

En ese momento, se hizo un breve silencio en el piso hasta que Ventura derrapó completamente en TN con una frase lamentable. De hecho, utilizó la condena a Cristina Kirchner para afirmar que en la institución de La Ribera "necesitan una Corte que les saque a Riquelme del medio...". "¡Vacaciones para Paredes, entonces, pero sin Mundial de Clubes!", cerró el resumen Parmo.

No obstante, los otros dos colegas que estaban al aire se rieron y uno de ellos completó: "¡Tremendo! Ventura te mete la bomba. Una Corte... Llevás los ravioles el domingo y te dice ´mirá´...". "¡Una corte. Que lo saquen a Riquelme del medio ahora!", remató el conductor a pura risa impune, ante la complicidad de sus compañeros.