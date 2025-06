Matías Suárez filtró un secreto a voces sobre lo que pasó con Demichelis en River: "Feo"

Matías Suárez rompió el silencio y habló sobre uno de los momentos más complicados de Martín Demichelis al frente de River Plate. El delantero de 37 años que actualmente viste los colores de Unión Española de Chile habló sobre la polémica en la que el DT se vio involucrado tras hablar con algunos periodistas en off the récord. El atacante cordobés recordó ese momento y no dudó en destrozar al entrenador que hoy se encuentra sin equipo tras su salida de Monterrey de México.

Dicho escándalo tuvo lugar en 2023 y a "Micho" le trajo varios problemas con el resto del plantel. Más allá de eso, siguió adelante y posteriormente consiguió tres títulos con el "Millonario", aunque ni sus futbolistas como tampoco los hinchas olvidan esas semanas en las que ganó protagonismo por su accionar. Por esto, en diálogo con TNT Sports, el surgido en Belgrano filtró cómo lo vivió a nivel personal y el mal ambiente que generó lo que sucedió.

Matías Suárez contó qué pasó en River cuando Demichelis habló en off con periodistas

"Feo, porque al principio de no creer. Como nos veníamos manejando de ser lo más honestos posibles tanto con el grupo como para afuera siempre... de no hacer quilombo y nada de eso porque el grupo no era así. Pero bueno, cae mal como creo que caería mal en cualquier trabajo como con cualquier compañero", esbozó Suárez acerca de esta polémica que se generó en torno al exentrenador de la "Banda".

Cabe destacar que no fue la única vez que Demichelis tuvo inconvenientes con los futbolistas desde su arribo a fines del 2022 hasta mediados del 2024. La salida del ídolo Enzo Pérez del club también desató una ola de críticas hacia el DT por su manejo y el volante regresó a Estudiantes de La Plata. A principios de agosto del año pasado, finalmente dejó el cargo y fue Marcelo Gallardo quien tomó las riendas del equipo para llevar adelante su segundo ciclo.

Matías Suárez destrozó a Martín Demichelis

Los números de Matías Suárez en River

Partidos jugados : 133.

: 133. Goles : 40.

: 40. Asistencias : 33.

: 33. Títulos: Recopa Sudamericana 2019; Copa Argentina 2019, Supercopa Argentina 2021, Liga Profesional 2021 y 2023; Trofeo de Campeones 2021 y 2023.

Los números de Demichelis como DT de River

Partidos dirigidos : 87.

: 87. Triunfos : 52.

: 52. Empates : 18.

: 18. Derrotas : 17.

: 17. Títulos: Liga Profesional y Trofeo de Campeones 2023; Supercopa Argentina 2024.

Pinola reveló todo sobre la pelea entre Demichelis y Enzo Pérez

El exdefensor que actualmente trabaja como asistente de Miroslav Klose en el Nuremberg de Alemania dialogó con el periodista Lea Vaquila en su canal de YouTube y no se guardó nada. La realidad es que se sabe poco del mencionado conflicto, pero igualmente el "Pelado" accedió a contarlo. "No quiero dar lugar ni a la especulación ni tomar partido por uno o por otro. No soy la persona para contestarlo, sabemos lo que es Enzo. Sí se habló tanto de la relación entre ellos pero hay cosas que uno no sabe porque son privadas y que ellos han hablado. También se habló de los off con los periodistas, pero no estaba, no puedo contestar", esbozó Pinola.