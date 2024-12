Ganó todo en River y ahora revivió la polémica de Enzo Pérez con Demichelis: "Sabemos"

Ganó todo en River y ahora revivió la polémica de Enzo Pérez con Demichelis.

Un exjugador de River Plate que levantó varios títulos con la camiseta del club rompió el silencio a meses de su desvinculación para referirse a la relación entre Enzo Pérez y Martín Demichelis. Lo sucedido con el volante y el entrenador que derivó en la salida del referente sin dudas fue un punto clave en el ciclo del técnico y por eso el exfutbolista no dudó en hablar al respecto. Si bien respetó a ambos en sus declaraciones, también es cierto que dio algunos indicios.

Se trata de Javier Pinola, quien además de ganar trofeos desde su llegada al "Millonario" formó parte del cuerpo técnico de "Micho" entre finales del 2022 y mediados del 2024. El exdefensor que actualmente trabaja como asistente de Miroslav Klose en el Nuremberg de Alemania dialogó con el periodista Lea Vaquila en su canal de YouTube y no se guardó nada. La realidad es que se sabe poco del mencionado conflicto, pero igualmente el "Pelado" accedió a contarlo.

"No quiero dar lugar ni a la especulación ni tomar partido por uno o por otro. No soy la persona para contestarlo, sabemos lo que es Enzo. Sí se habló tanto de la relación entre ellos pero hay cosas que uno no sabe porque son privadas y que ellos han hablado. También se habló de los off con los periodistas, pero no estaba, no puedo contestar", esbozó Pinola con respecto a lo que, se dice, fue el origen del problema entre el mediocampista que se desempeña en Estudiantes de La Plata y el actual DT del Monterrey de México.

Por otro lado, sobre esta cuestión que generó polémica en el "Millonario", agregó: "Si había alguien que lo tenía que solucionar éramos nosotros con el plantel, es la única realidad y está bien lo que dijo Francescoli. Si hay algo más no puedo contestar porque no me corresponde". Con respecto a las palabras del ídolo, en una entrevista con Juan Pablo Varsky en Clank! afirmó que trató de "no invadir" debido a que sólo es Director Deportivo y es algo que "debe solucionar el técnico con los jugadores".

Javier Pinola habló de la relación entre Enzo Pérez y Martín Demichelis.

Los números de Javier Pinola con la camiseta de River Plate

Partidos jugados : 146.

: 146. Goles : 8.

: 8. Asistencias : 2

: 2 Títulos: Copa Argentina 2017 y 2019; Supercopa Argentina 2018 y 2021; Liga Profesional de Fútbol y Trofeo de Campeones 2021; Copa Libertadores 2018 y Recopa Sudamericana 2019. Como asistente técnico de Martín Demichelis, además ganó la Liga Profesional y el Trofeo de Campeones 2023, además de la Supercopa Argentina en 2024.

Martín Demichelis se cansó del silencio y liquidó a la dirigencia de River

Martín Demichelis se cansó de guardar silencio acerca de su salida de River Plate y fulminó a la dirigencia comandada por Jorge Brito. El actual entrenador de Rayados de Monterrey disparó munición gruesa desde México durante una entrevista y sostuvo que su adiós no fue de común acuerdo como anunció el club de Núñez en los canales oficiales de sus redes sociales.

El director técnico de 43 años fue entrevistado por el canal de televisión TUDN y se sinceró a puro detalle con relación a la despedida de la institución que lo vio nacer. Si bien consiguió tres títulos y tuvo una gran efectividad al frente del plantel profesional del "Millonario", "Micho" fue despedido el 28 de julio del 2024 ante una multitud en el estadio Monumental, cuando derrotó por 1-0 a Sarmiento de Junín con el golazo de Franco Mastantuono de tiro libre.