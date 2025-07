Los nuevos celulares plegables apuestan por diseños robustos y con pantallas externas funcionales.

Hace cinco años, los celulares con tapa parecían un regreso a lo retro, pero hoy se consolidan como una tendencia firme en la gama alta. Estos dispositivos plegables no solo ofrecen un diseño distintivo, sino que incorporan avances tecnológicos que los diferencian claramente. Ahora hay cuatro modelos flip que lideran el mercado gracias a su estilo propio, bisagras optimizadas y mayor durabilidad.

Los teléfonos plegables deben superar desafíos únicos, ya que integran componentes tradicionales pero también requieren diseños exclusivos. Esto incluye módulos adicionales, biseles adaptados y baterías especiales que se ajustan a su estructura interna, factores que se reflejan en su precio final.

El elemento central de estos dispositivos es la bisagra, una pieza de ingeniería que permite que la pantalla se despliegue sin cortes ni arrugas, se mantenga estable durante el uso y cierre suavemente. Según los fabricantes, esta bisagra está diseñada para soportar unas 200.000 aperturas, lo que equivale a aproximadamente 5 años de uso diario.

Actualmente, estos móviles superaron la etapa de simple curiosidad tecnológica y ofrecen soluciones completas para trabajar, crear y editar contenido con fluidez. Los cuatro modelos que encabezan el segmento son el Samsung Galaxy Z Flip7, Motorola Razr 60 Ultra, Xiaomi Mix Flip y Tecno Phantom V Flip 2.

Aunque el mercado de los plegables podría registrar una desaceleración leve en 2025, los especialistas no lo ven como un retroceso definitivo. La consultora Counterpoint proyecta un crecimiento negativo de un solo dígito, algo inédito para un segmento que hasta ahora crecía constantemente.

Lejos de ser un techo, esta pausa es parte de un proceso de reestructuración. Jene Park, analista de Counterpoint, aseguró: “se espera que el estreno del iPhone plegable en 2026 dé un nuevo impulso a la categoría”. Sin embargo, Apple enfrentará desafíos importantes, ya que los problemas de durabilidad y precio competitivo siguen sin resolverse en este formato.

La batalla de los celulares plegables premium en Argentina

En el mercado local, la competencia más destacada se da entre el Samsung Galaxy Z Flip7 y el Motorola Razr 60 Ultra. Aunque sus diferencias técnicas son mínimas, ambos están preparados para doblarse sin romperse y pelear por la preferencia del consumidor. El Galaxy Z Flip7 ofrece una resolución de 2.520 por 1.080 píxeles, mientras que el Razr tiene 1.272 por 1.080 píxeles. En frecuencia de actualización, el Motorola supera con 165 Hz tanto en la pantalla externa como en la interna, frente a los 120 Hz del Flip7.

El Samsung Galaxy Z Flip7 viene con 12 GB de memoria RAM y hasta 512 gigas de almacenamiento interno.

El Razr funciona con el chip Snapdragon 8 Elite, considerado el mejor procesador Android actual, mientras que Samsung optó por su propio Exynos 2500, que en especificaciones queda un escalón abajo. En cuanto a actualizaciones, el Flip7 promete 7 años de soporte en software y seguridad, asegurando uso seguro hasta 2032, mientras que el Razr Ultra ofrece 3 años de software y 4 años de seguridad.

Samsung Galaxy Z Flip7

Presentado hace una semana, este modelo llegará a mediados de agosto con un precio cercano a los 2.400.000 pesos. Su gran novedad es la integración de un ecosistema de inteligencia artificial que permite realizar tareas sin abrir el teléfono, gracias a funciones como Now Bar, Now Brief y Gemini Live en la pantalla externa.

Samsung también se adelantó para incluir Android 16, lanzado hace apenas un mes, reforzando su apuesta por la innovación tecnológica. La pantalla externa creció de 3,4 a 4,1 pulgadas bajo el nombre FlexWindow, con más widgets accesibles, mientras que su panel AMOLED interno mantiene un tamaño de 6,9 pulgadas y resolución FullHD+ con formato 21:9.

Este Flip7 incorpora el procesador Exynos 2500 fabricado en un proceso de 3 nanómetros con 10 núcleos, acompañado de 12 GB de RAM y hasta 512 GB de almacenamiento. Su batería aumentó a 4.300 mAh, 300 mAh más que la generación anterior. Además, Samsung Argentina lanzó una promoción especial entre el 24 de julio y el 7 de agosto: con la compra de una PrePaid Card de 200.000 pesos, se duplica ese monto para usar en la adquisición del Flip7, lo que equivale a un beneficio de 400.000 pesos durante el prelanzamiento.

Motorola Razr 60 Ultra

Reconocido por la crítica como el mejor plegable del momento, el Razr 60 Ultra cuesta 1.999.999 pesos y se destaca por su diseño compacto y funcionalidad incluso cuando está cerrado. Su pantalla pOLED de 6,9 pulgadas Full HD+ ofrece una tasa de refresco de 165 Hz, compatible con HDR10+ y un brillo máximo de 1.400 nits, ideal para exteriores.

En fotografía, cuenta con una cámara principal de 50 MP con estabilización mecánica OIS, un gran angular de igual resolución y un sensor frontal de 50 MP. La batería es de 4.700 mAh con carga rápida de 68 W y carga inalámbrica de 8 W.

Germán Greco, gerente general de Motorola, destacó: “En este segmento Motorola es líder indiscutido y la compañía que más experiencia acumula. Fuimos los primeros en lanzar plegables con formato flip en 2019 y durante el primer trimestre de este año somos líderes globales, según IDC, con un crecimiento marcado en todas las regiones”.

Además, señaló que Motorola tiene una cuota del 70% en plegables en EE.UU. y que un 20% de sus compradores provienen de iOS, lo que muestra su alcance y aceptación.

El Motorola Razr 60 Ultra incluye una batería de 4.700 mAh.

Xiaomi Mix Flip

Con un precio más accesible de 1.550.000 pesos, el Xiaomi Mix Flip ofrece prestaciones destacadas. Su pantalla externa mide 4,01 pulgadas y la interna es un OLED LTPO de 6,86 pulgadas, ambos con tasa de refresco de 120 Hz y brillo máximo de 3.000 nits.

La batería de 4.780 mAh está gestionada por el sistema Xiaomi Surge, que optimiza el consumo y extiende la autonomía. Además, soporta carga rápida de 67 W con la tecnología HyperCharge. En fotografía, apuesta por una cámara dual de 50 MP con lentes Summilux desarrolladas junto a Leica, que aportan calidad óptica y un tratamiento de color natural. También incluye una lente telefoto flotante de 47 mm para enfoques macro y retratos, y una cámara frontal de 32 MP.

Tecno Phantom V Flip 2

Con un precio de 1.599.999 pesos, este modelo ofrece una pantalla interna AMOLED FHD+ de 6,9 pulgadas con tasa de refresco de 120 Hz y una cubierta externa OLED de 3,6 pulgadas que permite usar varias apps sin abrir el teléfono.

Cuenta con doble cámara trasera de 50 MP (gran angular y ultrawide) y una frontal de 32 MP que permite usar las lentes traseras para selfies mediante la pantalla externa. Su procesador es el MediaTek Dimensity 8020, acompañado de 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento, suficiente para tareas diarias y juegos medios. La batería de 4.720 mAh incluye carga rápida de 70 W, que alcanza el 50% en 15 minutos y el 100% en menos de una hora, aunque no soporta carga inalámbrica.