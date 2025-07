El nuevo y potente celular plegable y ultrafino que desafía la física

La marca de celulares HONOR busca desafiar a todos con su nuevo celular plegable que es más delgado, ligero y tiene más batería que los tradicionales.

La empresa HONOR acaba de sacudir el mercado de los smartphones plegables con la presentación oficial de su Magic V5 en China. Después de una catarata de filtraciones, la marca reclama de vuelta el título de "el más delgado del mundo", un galardón que, como veremos, tiene sus bemoles. Sin embargo, lo que no tiene discusión es que este nuevo plegable premium es una verdadera bestia en términos de diseño, potencia y, sorprendentemente, autonomía.

El HONOR Magic V5 se presenta con unas medidas que rompen esquemas: 8.8 mm cerrado y 4.1 mm abierto. Con estas cifras, se pone a la par de un celular tradicional como el HONOR Magic7 Pro, mejora por poco al OPPO Find N5 y le arrebata la corona que había ganado el año pasado. Pero atención: estas medidas récord solo aplican para la variante en color blanco. Los otros colores aumentan (casi imperceptiblemente) a 9 mm cerrado y 4.2 mm abierto, lo que los posiciona a la par del plegable de OPPO.

Un detalle no menor, según reporta The Verge, es que el módulo de la cámara del HONOR Magic V5 es más grueso que cualquiera de las mitades del teléfono, algo que contrasta con el diseño más discreto del OPPO Find N5. No obstante, las medidas oficiales de los celulares no contemplan el grosor de los módulos de cámara, sino solo el del cuerpo del dispositivo.

Donde el HONOR Magic V5 sí se lleva todos los laureles sin discusión es en su peso: es el celular plegable más ligero del planeta. La variante blanca pesa apenas 217 gramos, una cifra que lo coloca por debajo de los 227 gramos del iPhone 16 Pro Max y los 218 gramos del Galaxy S25 Ultra. Incluso los otros colores, con 222 gramos, son marginalmente más ligeros que el HONOR Magic7 Pro (223 gramos). HONOR logró la proeza de hacer un plegable más ligero que un celular tradicional, algo que parecía una quimera.

Estos logros de diseño industrial son aún más impresionantes si consideramos que el HONOR Magic V5 también se jacta de tener la batería más grande jamás vista en un plegable. De nuevo, hay una pequeña distinción entre versiones: la variante con 16 GB de RAM y 1 TB de almacenamiento viene con una monstruosa batería de 6.100 mAh, mientras que las demás versiones ofrecen unos igualmente impresionantes 5.820 mAh. HONOR explicó que esto es posible gracias a su nueva tecnología de baterías de carbón-silicio con un 25% de silicio, la mayor concentración hasta la fecha, lo que permite una mayor densidad energética.

GSMArena reporta que la batería de mayor capacidad se quedará en China, mientras que el resto del mundo recibirá la de 5.820 mAh. Como sea, incluso con la versión de 5.820 mAh, el HONOR Magic V5 supera a cualquier otro plegable y a varios celulares tradicionales.

El celular HONOR Magic V5 está equipado con una cámara principal de 50 megapíxeles con estabilización óptica.

La resistencia es otro pilar fundamental del HONOR Magic V5. La compañía asegura que su nuevo plegable incorpora una capa de fibra de carbono que refuerza la pantalla interna, y la bisagra es un 25% más robusta, probada para resistir hasta 500.000 pliegues. En el exterior, la cubierta posterior cuenta con una nueva capa de protección que, según HONOR, es 40 veces más resistente a impactos. Además, mejora la resistencia al polvo y al agua con certificaciones IP58 e IP59.

Los detalles del nuevo celular plegable de HONOR

Como todo flagship de 2025, el HONOR Magic V5 viene con la potencia del Snapdragon 8 Elite, acompañado de opciones de 12 o 16 GB de RAM y 256, 512 GB o hasta 1 TB de almacenamiento. Su sistema operativo es MagicOS 9.0.1 basado en Android 15, e integra a YoYo, su asistente virtual con inteligencia artificial para una mayor productividad. La IA también se extiende para mejorar el apartado fotográfico.

Hablando de fotografía, el HONOR Magic V5 equipa una cámara principal de 50 megapíxeles con estabilización óptica, un ultra gran angular también de 50 megapíxeles (un salto desde los 40 MP de la generación anterior) y un telefoto de 64 megapíxeles (frente a 50 MP) con zoom óptico 3x. HONOR denomina a este sistema HONOR AI Hawkeye Camera. Sus cámaras frontales, tanto la interna como la externa, son de 20 megapíxeles.

Por el momento, el HONOR Magic V5 es exclusivo de China, donde su venta ya comenzó con un precio inicial de 8.999 yuanes (alrededor de 1.256 dólares) para la versión base de 12/256 GB. La variante más completa, con 16 GB de RAM y 1 TB de almacenamiento, alcanza los 10.999 yuanes (aproximadamente 1.536 dólares).

Está disponible en colores blanco (el más delgado y ligero), dorado, negro (todos con cubierta posterior de cristal) y rojo (con cubierta posterior de cuero vegano). No hay detalles oficiales sobre su lanzamiento internacional, pero se espera que llegue a otros mercados en los próximos meses, posiblemente durante ferias como la IFA o el MWC 2026.