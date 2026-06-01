Alemán Wirtz aspira al título y al reconocimiento internacional en la Copa del Mundo

FOTO DE ARCHIVO: Premier League - Liverpool - Crystal Palace

​Hace tan solo dos años, Florian Wirtz estaba completando una temporada de ensueño con el Bayer Leverkusen, ganando la liga y la copa de ‌Alemania de forma invicta y llegando ‌además a la final de la Europa League.

Con la Eurocopa 2024 a la vuelta de la esquina, el centrocampista ofensivo fue aclamado como la próxima gran estrella de Alemania, destinado al éxito.

Pero ahora, el jugador de 23 años acaba de concluir la que ha sido una primera temporada frustrante en el Liverpool tras su fichaje por 125 millones de euros el año pasado. Tuvo que soportar un ​período de adaptación lento ⁠y durante meses tuvo problemas para encontrar su lugar en el plantel.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Tuvieron que ‌transcurrir 16 partidos de la Premier League antes de su ⁠primera participación directa en un gol del equipo, ⁠y al principio mostró poca de la creatividad y la velocidad que lo convirtieron en una de las promesas más ilusionantes de su generación y en uno de ⁠los favoritos de la afición en su país.

Wirtz solo anotó cinco ​goles y dio tres asistencias en 33 partidos de la ‌Premier League, sin justificar su precio.

Su rendimiento ‌mejoró gradualmente a mitad de la campaña, y los aficionados alemanes esperan ⁠que sea el comienzo de una mejoría que alcance su punto máximo en la Copa del Mundo en Norteamérica que comienza en pocos días.

El éxito se le ha resistido en el ámbito internacional, ya que hasta ahora su mejor resultado ​con Alemania fue ‌llegar a los cuartos de final de la Eurocopa 2024 ante su afición.

Con tan solo 19 años, Wirtz estaba listo para disputar su primer Mundial en 2022, pero una rotura del ligamento cruzado le impidió participar. Alemania sufrió su segunda salida consecutiva en la fase de ⁠grupos del torneo en Qatar.

Sin embargo, en lo que respecta al Mundial de este año, Wirtz tiene muy claro cuáles son sus objetivos y los del equipo.

"Somos una gran nación y no tenemos por qué hacernos pequeños para nadie", declaró a periodistas en marzo, después de que su doblete le valiera una remontada y una victoria 4-3 sobre Suiza en un partido amistoso.

"No importa si somos favoritos, si llegamos a la final, y ‌ese es nuestro objetivo. Obviamente queremos llegar a la final y traer el trofeo a casa. No tenemos nada que ocultar, así que soy optimista", señaló.

Alemania quedó encuadrado en el Grupo E del torneo que comienza en pocos días, donde se medirá con Ecuador, Curazao y Costa de Marfil.

En Alemania, pocos comparten su optimismo, dado su ‌decepcionante historial internacional desde su victoria en la Copa del Mundo de 2014.

Pero si hay un motivo de esperanza, es el trío de ataque liderado por Wirtz, que incluye a ‌Jamal Musiala y ⁠Kai Havertz. En un 11 inicial que cambia constantemente bajo la dirección del entrenador Julian Nagelsmann, estos tres son, sin duda, los ​únicos titulares indiscutibles.

Capaz de desmantelar cualquier defensa con sus pases rápidos, su velocidad y su letal definición, Wirtz ahora tendrá que dar ejemplo si quiere dejar su huella en la Copa del Mundo.

Con información de Reuters