Taremi lidera convocatoria de 26 jugadores de Irán para Mundial; Azmoun no entra pese a presiones

Imagen de archivo del jugador iraní Mehdi Taremi anotando un penal en un partido amistoso ante Costa Rica en el Complejo Deportivo Mardan, Antalya, Turquía.

El ​seleccionador de Irán, Amir Ghalenoei, dio a conocer el lunes la convocatoria de 26 jugadores ‌para el Mundial, apostando ‌por los veteranos Mehdi Taremi y Alireza Jahanbakhsh, mientras que dejó fuera a Sardar Azmoun.

Azmoun, que ha marcado 57 goles en 91 partidos internacionales, quedó fuera de la convocatoria preliminar y no entró en la definitiva, a pesar de que ​el vicepresidente de ⁠Irán, Abdolkarim Hosseinzadeh, pidió su regreso.

Azmoun, que juega ‌en el Shabab Al-Ahli de Emiratos ⁠Árabes Unidos, tampoco fue convocado ⁠por la selección iraní en marzo, y los medios locales informaron de que había sido expulsado de ⁠la selección nacional por un supuesto acto ​de deslealtad hacia el Gobierno.

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Taremi, de ‌33 años, que juega en ‌el Olympiacos, y Jahanbakhsh, exextremo del Brighton & Hove ⁠Albion, liderarán el ataque en el torneo, que se celebrará en Estados Unidos, Canadá y México del 11 de junio al 19 de ​julio.

Irán, que ‌ha atravesado meses de incertidumbre en torno a los preparativos de viaje y seguridad para el Mundial, tendrá su base en la ciudad fronteriza mexicana de Tijuana durante ⁠la fase final, después de que la FIFA, el organismo rector del fútbol mundial, aprobó una solicitud para trasladar la concentración desde Arizona.

Irán tiene previsto disputar sus tres partidos de la fase de grupos en Estados Unidos. Se enfrentará a Nueva Zelanda el 15 ‌de junio y a Bélgica el 21 de junio en Los Ángeles, y a Egipto cinco días después en Seattle.

Plantilla de Irán:

Arqueros: Alireza Beiranvand, Seyed Hossein Hosseini, Payam Niazmand.

Defensas: Danial Eiri, Ehsan Hajsafi, Saleh Hardani, ‌Hossein Kanaani, Shoja Khalilzadeh, Milad Mohammadi, Ali Nemati, Ramin Rezaeian.

Centrocampistas: Rouzbeh Cheshmi, Saeid Ezatolahi, Mehdi Ghaedi, Saman Ghoddos, ‌Mohammad Ghorbani, ⁠Alireza Jahanbakhsh, Mohammad Mohebi, Amir Mohammad Razzaghinia, Mehdi Torabi, Aria Yousefi.

Delanteros: Ali Alipour, ​Dennis Dargahi, Amirhossein Hosseinzadeh, Mehdi Taremi, Shahriar Moghanlou.

(Escrito por Mohamed Yossry en El Cairo; reporte de Menna Alaa El Din; editado en español por Carlos Serrano)