Estados Unidos afronta un Mundial decisivo en casa

FOTO DE ARCHIVO: Copa Mundial de la FIFA 2026-Revelación de la lista de Estados Unidos

Estados Unidos llega al Mundial con más en juego que cualquier otra selección, ya que una buena actuación en ‌el torneo podría acelerar ‌el crecimiento de este deporte en el país, mientras que una eliminación prematura en un grupo favorable amenazaría con frenar años de avances.

En pocas palabras, puede que sea el Mundial más importante en la historia del fútbol estadounidense.

Como coanfitriones, los estadounidenses se libraron de la dura fase de clasificación, lo que generó dudas sobre la preparación del equipo ​del DT argentino ⁠Mauricio Pochettino de cara al torneo. Lo que no se discute ‌es la presión que recae sobre la selección.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Llegar a ⁠las rondas eliminatorias es la expectativa ⁠mínima para un equipo que avanzó a octavos de final en Qatar 2022, cuatro años después de la humillación de no clasificarse para el ⁠torneo de Rusia 2018.

Estados Unidos es el equipo mejor clasificado ​del Grupo D, que incluye a Turquía, Australia ‌y Paraguay. Ganar el grupo es ‌un objetivo realista y le brindaría una vía más favorable ⁠para avanzar a las rondas eliminatorias.

Los posibles rivales de Estados Unidos en la siguiente etapa, si queda primero de grupo, serían un tercer clasificado de los grupos B, E, F, I o J, y ​podría ser ‌Canadá, un camino que le daría la oportunidad de llegar a cuartos de final por primera vez desde 2002.

El fútbol estadounidense lleva décadas intentando ganarse una credibilidad duradera en el escenario internacional en un país donde la mayoría de ⁠los mejores atletas masculinos se sienten atraídos por el fútbol americano, el baloncesto o el béisbol, que ofrecen mayor visibilidad, mejores perspectivas profesionales y tienen raíces culturales más profundas.

Eso ha provocado que, a menudo, la selección masculina de fútbol tenga que luchar tanto por la relevancia en su país como por el respeto en el extranjero.

Sin embargo, una buena actuación en ‌un Mundial celebrado en casa podría cambiar las percepciones. Incluso llegar a las últimas fases revitalizaría a una nueva generación de aficionados, fortalecería la posición del equipo y supondría un gran impulso para la Major League Soccer, que sigue buscando una mayor presencia en el escenario deportivo ‌norteamericano.

Christian Pulisic, el jugador más conocido del equipo estadounidense, cree que la plantilla actual es la más fuerte que ha tenido el país y espera ‌que el apoyo ⁠de la afición local les dé un gran impulso.

"La energía en los estadios va a ser increíble", dijo Pulisic ​a Reuters. "Queremos aprovechar esa motivación para enorgullecer al pueblo estadounidense".

Estados Unidos inicia su campaña el 12 de junio contra Paraguay en Los Ángeles.

Con información de Reuters