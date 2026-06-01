Haití pone fin a 52 años de espera, va al Mundial en busca de alegrar a un país sumido en la crisis

FOTO DE ARCHIVO: Copa Mundial de la FIFA 2026

La selección de Haití regresa al Mundial tras 52 años de ausencia, después de haber disputado todos sus partidos ‌de clasificación en campos neutrales ‌debido a la violencia de las pandillas en el país y enfrentándose a escasas probabilidades de éxito en una zona que incluye a Brasil, Marruecos y Escocia.

La selección caribeña, conocida como Les Grenadiers, participa en la Copa del Mundo por segunda vez, tras su debut en 1974.

Esa campaña terminó en la fase de grupos, pero Haití dejó ​huella cuando Emmanuel Sanón ⁠anotó contra Italia, poniendo fin al récord de 1.142 minutos sin ‌recibir goles del portero italiano Dino Zoff.

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En la fase ⁠final de este año, Haití parte como ⁠el equipo con menos opciones de avanzar en el Grupo C, pero su participación será suficiente para alegrar a los aficionados, en un país ⁠abrumado por continuas crisis humanitarias y de seguridad.

"No le tenemos ​miedo a nadie", dijo a Reuters Duckens Nazon, ‌máximo goleador histórico de Haití.

"Venimos con ‌humildad, pero también con orgullo porque somos haitianos", añadió el jugador ⁠de 32 años, quien anotó seis de sus 44 goles con su selección en eliminatorias.

Durante la fase de clasificación al Mundial que empieza en pocos días, Haití disputó todos sus partidos como local en ​sedes neutrales, ‌principalmente en Curazao.

La selección no ha disputado un partido internacional absoluto en casa desde 2021, cuando Haití se vio sumido en la violencia de las pandillas tras el asesinato del presidente Jovenel Moïse. En marzo de 2024, bandas armadas tomaron ⁠el estadio nacional, el Stade Sylvio Cator.

El seleccionador de Haití, el francés Sébastien Migne, exentrenador de varias selecciones africanas, nunca ha pisado suelo haitiano. Migne, que fue segundo entrenador de Camerún en el Mundial de Qatar, se ha esforzado por reforzar la plantilla con jugadores de ascendencia haitiana que juegan en el extranjero.

El delantero Nazon juega en el Esteghlal de Irán y protagonizó ‌una dramática huida de Teherán el mismo día en que Estados Unidos e Israel iniciaron una campaña de bombardeos a fines de febrero contra la república islámica.

En el centro del campo, Jean-Ricner Bellegarde, de 27 años, aporta experiencia europea como titular habitual del Wolverhampton Wanderers en la Premier League. ‌El veterano portero Johny Placide, de 38 años, es el capitán del Bastia de la Ligue 2 francesa.

Haití lideró su grupo de clasificación de la CONCACAF ‌y se aseguró ⁠un lugar en la Copa del Mundo por delante de Honduras, Costa Rica y Nicaragua.

Nazon espera que el equipo ​pueda brindar algo de alegría a su problemática comunidad en las próximas semanas. "Se me pone la piel de gallina", dijo. "Esta emoción es increíble".

(Reporting by Joe Brock; Editing by Ken Ferris; Editado en español por Javier Leira)