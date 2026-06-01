Las 1.000 carreras de F1 de McLaren: una cronología

Imagen de archivo del príncipe Guillermo visitando los autos históricos de Fórmula Uno de McLaren junto a directivos de la escudería en el centro de tecnología de la firma en Woking, Reino Unido.

McLaren celebrará su salida número 1.000 ​en un Gran Premio de Fórmula Uno cuando tome la salida en Mónaco el 7 de junio. A continuación se repasan los hitos de la historia del equipo:

1963 - El neozelandés Bruce McLaren, que llevaba compitiendo para Cooper en la F1 desde 1958, fundó su ‌propio equipo en colaboración con el estadounidense Teddy Mayer.

1966 - Primera ‌carrera de F1, Mónaco, 22 de mayo. El McLaren M2B, diseñado por Robin Herd, se clasificó en décima posición y se retiró por una fuga de aceite en la vuelta 10. McLaren contaba con un equipo de seis personas, incluyendo al fundador y a su esposa.

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1968 - Primer podio en la F1 con Denny Hulme en segunda posición en el circuito del Jarama, España. Primera victoria en Spa-Francorchamps, Bélgica, con Bruce McLaren al volante tras salir sexto. McLaren se convirtió en el tercer piloto en ganar con un bólido de fabricación propia, tras Jack Brabham y Dan Gurney.

1970 - Bruce McLaren falleció, a los 32 años, en un accidente en Goodwood el 2 de junio mientras probaba un nuevo auto de Can-Am. Mayer tomó el relevo.

1974 - El ​brasileño Emerson Fittipaldi dio a McLaren su ⁠primer título de pilotos y el equipo también se alzó con su primera corona de constructores. Esa misma temporada, McLaren también logró su ‌primera victoria desde la pole (en Brasil).

1976 - James Hunt se proclamó campeón tras una memorable batalla con Niki Lauda (Ferrari) que se ⁠decidió en la última carrera, en Fuji. El británico se convirtió en el primer ⁠piloto de McLaren en ganar una carrera desde la pole position y con la vuelta rápida (GP de Estados Unidos).

1981 - McLaren se trasladó a Woking, Ron Dennis tomó las riendas y el diseñador John Barnard ideó el primer chasis de F1 fabricado con compuesto de fibra de carbono.

1983 - El piloto británico ⁠John Watson ganó el GP de Long Beach-Oeste de Estados Unidos partiendo desde la 22ª posición, un récord de victoria desde la ​posición más retrasada de la parrilla.

1984 - Lauda superó a su compañero de equipo francés Alain Prost en ‌la lucha por el título por medio punto, lo que sigue siendo ‌el margen más ajustado en la historia de la F1 en temporadas en las que todos los puntos contaban para el campeonato. ⁠Prost ganó siete carreras frente a las cinco de Lauda y también dio a McLaren su primera victoria en Mónaco.

1985 - Prost se corona campeón, el primero de los tres títulos del tetracampeón del mundo con McLaren.

1986 - Mónaco, 50.ª victoria de McLaren. Prost ganó desde la pole con la vuelta rápida.

1988 - El brasileño Ayrton Senna se une a Prost. McLaren ganó 15 de las 16 carreras de la temporada con motor Honda.

1989 - Senna y Prost chocaron ​en Suzuka en la vuelta ‌47 de 53. Senna terminó primero, pero fue descalificado, lo que le dio el título al francés, que se había retirado.

1990 - Senna y Prost, ahora en Ferrari, volvieron a chocar en Suzuka y, esta vez, Senna se proclamó campeón. Los dos choques de Suzuka se cuentan entre los más infames de la historia de este deporte.

1991 - Tercer título de Senna. El brasileño también ganó en casa, bajo la lluvia, en Interlagos, por primera vez en su carrera. Agotado, y sacado de un auto que se había ⁠quedado atascado en sexta marcha durante las últimas vueltas, apenas pudo levantar el trofeo.

1993 - Senna gana el Gran Premio de Europa bajo una intensa lluvia en Donington Park. El brasileño pasó de la quinta posición en la parrilla a liderar la carrera al final de la primera vuelta tras adelantar a Michael Schumacher, Damon Hill, Prost y Karl Wendlinger.

1998 - El finlandés Mika Hakkinen se alzó con el primero de sus dos títulos.

1999 - Hakkinen se proclamó campeón por segunda vez consecutiva.

2005 - Kimi Raikkonen ganó el Gran Premio de Japón tras salir desde la 17.ª posición.

2007 - La sociedad de cartera de Baréin, Mumtalakat, se convirtió en accionista.

2007 - La F1 se vio sacudida por el escándalo "Spygate", en el que McLaren fue multada con la cifra récord de 100 millones de dólares por posesión de datos confidenciales ‌de Ferrari. Lewis Hamilton debutó en la F1 y logró su primera victoria en Canadá.

2008 - Hamilton se aseguró el primero de sus siete títulos; los otros seis los ganó todos con Mercedes.

2009 - McLaren recibió una sanción de tres carreras, suspendida, por engañar a los comisarios en el caso "Liegate", que podría haber privado a Jarno Trulli, de Toyota, del tercer puesto en Australia. Como consecuencia, el director deportivo Dave Ryan fue despedido.

2011 - Jenson Button ganó la carrera más larga de la F1 en Canadá. Iba último tras 40 de las 70 vueltas.

2014 - Fin de la colaboración con Mercedes tras 78 victorias conjuntas.

2015 - Honda hizo un regreso ‌desafortunado como proveedor de motores, sin poder repetir los años de gloria de Senna y Prost. El equipo sufrió 12 abandonos y no subió al podio ese año. La colaboración duró tres temporadas infelices.

2017 - McLaren volvió a los colores papaya de su fundador.

2018 - El estadounidense Zak Brown fue nombrado presidente ejecutivo de McLaren Racing.

2021 - El ‌australiano Daniel Ricciardo puso fin a ⁠la sequía de victorias del equipo, que duraba nueve años, con una victoria en Monza, un momento destacado poco habitual en una etapa por lo demás difícil que terminó con la rescisión anticipada de su contrato.

2022 - El italiano Andrea Stella, ​que trabajó en Ferrari durante su época dorada a principios de la década de 2000, es nombrado director.

2024 - McLaren se proclama campeón de constructores por primera vez desde 1998.

2025 - El equipo se convierte en el segundo más exitoso de todos los tiempos con su décimo título de constructores. Celebran su victoria número 200 en el Gran Premio de Hungría. Norris gana en Mónaco, la 16ª victoria del equipo en el principado, un récord.

(Editado en español por Carlos Serrano)