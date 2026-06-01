Ingenierías informática, de software y de energías renovables, carreras con mayor salida profesional

Un informe sobre las carreras universitarias que tienen mayor valoración entre estudiantes y empresas para el futuro del trabajo reflejó que las carreras técnicas, especialmente las relacionadas con la digitalización, la ingeniería y la tecnología; concentran las mayores ventajas competitivas en términos de oportunidades laborales.

Los resultados del informe 'Carreras universitarias con mayor empleabilidad en España 2026-2027' muestran una estructura claramente jerarquizada en torno a la percepción de empleabilidad de las distintas titulaciones universitarias. A nivel general, combinando la percepción de empresas y estudiantes, el análisis refleja que Ingeniería Informática (68,3%), Ingeniería de Software (64%) e Ingeniería de Energías Renovables (61,4%) encabezan la percepción de carreras con mayores salidas profesionales. En el extremo contrario, Historia del Arte (82,7%), Filosofía (79,8%) e Historia (77,1%) aparecen asociadas a menores oportunidades de inserción laboral. Al poner el foco en la percepción de empresas y en la de universitarios, la investigación detecta "similitudes, pero también algún punto diferenciador".

En concreto, entre los universitarios, las tres titulaciones consideradas con mayor empleabilidad son Ingeniería Informática (65,4%), Ingeniería de Software (59,5%) e Ingeniería de Energías Renovables (57,7%), Medicina (55,6%) e Ingeniería de Telecomunicaciones (53,8%). Por el contrario, las tres carreras percibidas con menor salida profesional son Historia del Arte (81%), Filosofía (78,3%) e Historia (76%).

En el caso de las empresas, las titulaciones más valoradas son Ingeniería Informática (62,8%), Ingeniería de Software (59,3%) e Ingeniería de Telecomunicaciones (51,1%), Ingeniería de Energías Renovables (50,8%) y Medicina (48,9%); mientras que las percibidas como menos empleables corresponden a Historia del Arte (76,9%), Filosofía (72,4%) e Historia (70,1%), las mismas que para los universitarios, pero con porcentajes menores en los tres casos.

Por todo ello, el estudio evidencia una elevada coincidencia entre universitarios y empresas respecto a las carreras con mayor empleabilidad, especialmente en ámbitos STEM (en español: Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) y sanitarios. Los resultados confirman, además, que el empleo "es cada vez más tecnológico y que la transformación digital se ha convertido en un requisito transversal para gran parte del tejido productivo, incluso en sectores tradicionalmente alejados del ámbito tecnológico".

Humanidades y Ciencias Sociales, menores oportunidades laborales

En paralelo, las titulaciones vinculadas a humanidades y algunas ciencias sociales continúan asociándose a menores oportunidades laborales. Historia del Arte, Filosofía, Historia o Filologías aparecen de forma recurrente entre las carreras percibidas con menor empleabilidad, tanto por universitarios como por empresas. No obstante, el informe subraya que estas disciplinas cuentan con un amplio potencial de desarrollo en el actual mercado laboral, especialmente por su aporte en competencias transversales, pensamiento crítico, comunicación, análisis cultural, comprensión social y capacidad de adaptación.

En el sector primario, las carreras percibidas con mayor salida profesional por las empresas son Ingeniería Informática (77,4%), Ingeniería de Software (57,1%) y Medicina (47,6%). En el sector industrial, el ranking lo encabeza Ingeniería de Energías Renovables/Ingeniería Energética (58,5%), seguida de Ingeniería de Software (57,3%) e Ingeniería de Telecomunicaciones (56,1%).

En el caso de la construcción, las titulaciones percibidas con mayor salida profesional son Ingeniería Informática (57,5%), Medicina (50%) e Ingeniería Eléctrica (50%). En torno al sector servicios y comercio, las carreras más valoradas por las empresas son Ingeniería Informática (64,1%), Ingeniería de Software (60,7%) e Ingeniería de Telecomunicaciones (52,4%).

Choque generacional

El infome también refleja que el mercado laboral actual está experimentando una transformación estructural donde el peso del título universitario tradicional cede terreno ante la capacidad real de generar valor en entornos profesionales prácticos

Aunque todas las generaciones coinciden en situar tecnología y salud como los ámbitos con más futuro, la 'generación Z' muestra una mayor preocupación por la inserción rápida en el mercado laboral, mientras que 'millennials' y 'generación X' priorizan la estabilidad y la sostenibilidad profesional a largo plazo.

Por último, el documento confirma que la educación superior "continúa siendo un elemento diferencial en términos de acceso al empleo, niveles salariales y menor exposición al desempleo". Sin embargo, también pone de manifiesto que esta ventaja "no se distribuye de forma homogénea entre titulaciones ni garantiza por sí sola una inserción laboral de calidad". Uno de los principales desafíos identificados es el desajuste estructural entre formación y empleo. Entre el 22% y el 25% de los graduados universitarios desempeñan funciones no alineadas con su formación, lo que limita el aprovechamiento del talento disponible y afecta a la productividad, los salarios y la satisfacción laboral.

Con información de EuropaPress.