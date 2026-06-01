Los protagonistas de los hitos repasan las décadas de éxito de McLaren

Imagen de archivo del ex piloto brasileño de Fórmula Uno Emerson Fittipaldi saludando a los aficionados durante el McLaren Racing Showrun previo al Gran Premio de Miami, en el Regatta Harbour Park, Miami, Florida, EEUU.

La escudería McLaren ​celebrará este domingo en Mónaco su carrera número 1.000 en la Fórmula Uno, en el mismo principado mediterráneo donde debutó en 1966.

A continuación se repasa este hito a través de ‌las palabras de algunas de las personas ‌que han participado a lo largo de los años:

EL PRIMER CAMPEÓN

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El brasileño Emerson Fittipaldi nunca olvidará la tensión que sintió antes de convertirse en el primer campeón del mundo de McLaren en Watkins Glen, en el estado de Nueva York, en 1974.

Fittipaldi, que ya contaba con un título con Lotus, se alineó en la parrilla para la última carrera de la temporada junto a Clay Regazzoni, de Ferrari, con ambos empatados a puntos y el título en juego.

"Él estaba a mi lado y yo pensaba: '¿quién ​va a ser campeón? ¿Yo o ⁠Clay?'", declaró a Reuters. "Solo dormí tres horas antes del Gran Premio (...) esa fue la máxima presión a la ‌que puede verse sometido un piloto. Empate a puntos en la última carrera".

Fittipaldi, ⁠que ahora tiene 79 años, nunca conoció al fundador del ⁠equipo, Bruce McLaren, fallecido en 1970, pero está orgulloso de haber desempeñado un papel importante en lo que hoy es una gran historia.

"En aquella época, el equipo solo contaba con 38 personas y la mayoría ⁠eran neozelandeses", recordó. "Teddy Mayer era el propietario estadounidense del equipo, era muy buen amigo de Bruce (...) era ​un equipo muy pequeño, pero lleno de entusiasmo y con muchas ganas ‌de ganar el campeonato del mundo. Y tuve ‌la suerte de estar allí en ese momento".

EL ÚLTIMO CAMPEÓN

Lando Norris ganó el año pasado ⁠el decimotercer título de pilotos de McLaren, poniendo fin al reinado de cuatro años de Max Verstappen con Red Bull.

"Mi corazón siempre ha estado con McLaren", declaró a Reuters. "Siempre ha sido el equipo al que he apoyado desde que era niño y es una historia genial cómo empezó todo. Es lo que más cerca ​tengo del corazón. ‌Cada equipo es especial por razones diferentes y McLaren lo es por la cantidad de campeones que ha tenido y por el éxito que ha cosechado a lo largo de los años".

EL DISEÑADOR GANADOR

Neil Oatley, que ahora tiene 71 años y lleva en McLaren desde 1984, fue diseñador jefe de 1989 a 2003. Los autos que ayudó a ⁠crear ganaron títulos en 1989, 1990, 1991, 1998 y 1999. Durante su etapa, el equipo pasó de contar con unas 120 personas a casi un millar.

¿Su bólido favorito? "Es un poco como tener un hijo favorito (...) Creo que uno de los autos que más me gustan es el de 1993, que fue el último año que Ayrton (Senna) estuvo con nosotros", comentó a Reuters.

"Fue justo antes de que empezaran a restringir algunas de las normas técnicas que limitaban cómo podíamos desarrollar los autos. Había un montón de artilugios en el auto con los que todos los ‌ingenieros podían jugar, así que era un poco como un patio de recreo para ingenieros", indicó.

Oatley conoció a Bruce McLaren cuando era niño, mientras el neozelandés competía en Brands Hatch a mediados de los años 60.

"Desde ese momento se convirtió en una especie de héroe, porque no solo era piloto, sino que también era propietario de un equipo y un buen ingeniero. Así que todas estas cosas se unían en una sola, ‌algo casi impensable en la actualidad", dijo.

EL JEFE DEL EQUIPO

Andrea Stella asumió el cargo de director en 2023, tras haber ocupado anteriormente el puesto de director de competición.

"Creo que lo que define al equipo hoy en día es ‌nuestra inversión en talento, ⁠nuestra inversión en preservar nuestros valores. Para nosotros fue muy importante el año pasado, cuando tuvimos la posibilidad de luchar por el campeonato con ambos pilotos, que compitiéramos ​con deportividad, con igualdad y con respeto", señaló.

"Queremos transmitir los valores que pertenecen a Lando, a Oscar (Piastri), que pertenecen al equipo y a nuestros aficionados. Eso es lo que nos hizo sentir especialmente orgullosos de haber tenido éxito el año pasado, la forma en que lo hicimos", añadió.

(Editado en español por Carlos Serrano)